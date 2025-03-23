В Турции арестован ещё один мэр

Правоохранительные органы Турции задержали мэра района Бейликдюзю, расположенного в пригороде Стамбула, Мехмета Мурата Чалыка. Официальные причины ареста пока не раскрыты, однако СМИ предполагают, что это может быть связано с недавним задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу.