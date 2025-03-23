В Турции арестован ещё один мэр
В Турции арестовали мэра района Бейликдюзю Мурата Чалыка
Правоохранительные органы Турции задержали мэра района Бейликдюзю, расположенного в пригороде Стамбула, Мехмета Мурата Чалыка. Официальные причины ареста пока не раскрыты, однако СМИ предполагают, что это может быть связано с недавним задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
«Мэр Бейликдюзю Мурат Чалык также находится под стражей», — говорится в сообщении портала Т24.
Ранее Life.r сообщал, ордер на арест мэра Стамбула Имамоглу был выдан ещё 19 марта. В его доме прошли обыски. Свою вину в обвинениях в коррупции и пособничеству террористам он не признал. В Турции чиновник считается главным соперником действующего лидера страны Реджепа Эрдогана и может составить ему конкуренцию на будущих выборах. Оппозиция вышла на протесты. Сегодня стало известно, что Имамоглу арестован. Телеканалы Турции остановили трансляции в поддержку политика.
Х / Mehmet Murat Çalık