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Регион
23 марта, 13:42

В Турции арестован ещё один мэр

В Турции арестовали мэра района Бейликдюзю Мурата Чалыка

Правоохранительные органы Турции задержали мэра района Бейликдюзю, расположенного в пригороде Стамбула, Мехмета Мурата Чалыка. Официальные причины ареста пока не раскрыты, однако СМИ предполагают, что это может быть связано с недавним задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«Мэр Бейликдюзю Мурат Чалык также находится под стражей», — говорится в сообщении портала Т24.

Эрдоган предостерёг митингующих от «уличного террора» после ареста мэра Стамбула
Эрдоган предостерёг митингующих от «уличного террора» после ареста мэра Стамбула

Ранее Life.r сообщал, ордер на арест мэра Стамбула Имамоглу был выдан ещё 19 марта. В его доме прошли обыски. Свою вину в обвинениях в коррупции и пособничеству террористам он не признал. В Турции чиновник считается главным соперником действующего лидера страны Реджепа Эрдогана и может составить ему конкуренцию на будущих выборах. Оппозиция вышла на протесты. Сегодня стало известно, что Имамоглу арестован. Телеканалы Турции остановили трансляции в поддержку политика.

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Х / Mehmet Murat Çalık

Александра Мышляева
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