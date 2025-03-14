Московские врачи спасли пациентку с редким синдромом «разбитого сердца»

Московские кардиологи помогли женщине с редким синдромом «разбитого сердца». Пациентка поступила в ГКБ имени А.К. Ерамишанцева с симптомами, похожими на инфаркт, но опытные врачи распознали кардиомиопатию такоцубо, сообщает «Москва 24».

Эта патология часто возникает из-за сильного эмоционального стресса. У пациентки накопились несколько тяжёлых переживаний: сначала семейное горе, а затем потеря любимого питомца. Это привело к острой сердечной недостаточности. Заведующая отделением неотложной кардиологии Мария Воробьёва рассказала, что именно внимательный расспрос позволил заподозрить кардиомиопатию.

«Люди не всегда могут прогнозировать, что станет «пусковым механизмом» для болезни, но определённо стоит подчеркнуть: как острый, так и хронический стресс негативно влияет на сердце», — подчеркнула медик.

Врачи провели все необходимые исследования, подтвердили диагноз и немедленно приступили к терапии. Состояние женщины удалось стабилизировать, и уже через несколько дней она покинула стационар с заметным улучшением самочувствия.