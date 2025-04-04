«Для меня он убийца»: Никоненко объяснил, почему не будет работать с Ефремовым
Никоненко назвал Ефремова убийцей и отказался выходить с ним на одну сцену
Актёры Сергей Никоненко и Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Сергей Булкин, Артём Геодакян
Несмотря на то, что актёр Михаил Ефремов после выхода из исправительной колонии по УДО собирается продолжить творческую деятельность, не все коллеги готовы с ним работать. Одним из таких оказался Сергей Никоненко.
Народный артист РФ резко высказался о Ефремове и заявил о невозможности дальнейшего сотрудничества на сцене. Говоря о коллеге по цеху, Никоненко процитировал Льва Толстого, сравнив ситуацию с предательством, ведь «когда тебя предали, это всё равно что тебе руки сломали». Простить, по его словам, Ефремова можно, но «обнять уже не получится».
«Для меня Миша Ефремов — убийца», — констатировал Никоненко.
При этом артист подчеркнул, что, несмотря на ситуацию, он признаёт талант Ефремова и не отрицает его прошлых заслуг и успехов. Никоненко считает, что коллега был «талантливейшим парнем», и помнит о его успешных постановках в «Современнике». По словам народного артиста, Галина Волчек видела именно Ефремова своим преемником, и это решение было бы логичным для всех.
Как сообщалось ранее, 24 марта 2025 года Михаил Ефремов получил разрешение на условно-досрочное освобождение из колонии. После выхода на свободу актёр намерен заняться здоровьем, а ещё он пообещал больше не пить. Освобождение ожидается на следующей неделе, поэтому в его доме срочно проводят ремонт. Сейчас дом Ефремова даже стал местом для экскурсий.