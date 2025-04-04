«Для меня он убийца»: Никоненко объяснил, почему не будет работать с Ефремовым

Несмотря на то, что актёр Михаил Ефремов после выхода из исправительной колонии по УДО собирается продолжить творческую деятельность, не все коллеги готовы с ним работать. Одним из таких оказался Сергей Никоненко.

Народный артист РФ резко высказался о Ефремове и заявил о невозможности дальнейшего сотрудничества на сцене. Говоря о коллеге по цеху, Никоненко процитировал Льва Толстого, сравнив ситуацию с предательством, ведь «когда тебя предали, это всё равно что тебе руки сломали». Простить, по его словам, Ефремова можно, но «обнять уже не получится».

«Для меня Миша Ефремов — убийца», — констатировал Никоненко.