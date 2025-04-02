«Дороже Нагиева»: Стал известен размер заоблачного гонорара Михаила Ефремова после отсидки

Актёр Михаил Ефремов после отсидки в колонии продолжит зарабатывать серьёзные суммы. По словам продюсера Евгения Морозова, артисту будут платить даже больше, чем Дмитрию Нагиеву, который считается одним из самых высокооплачиваемых актёров в России. Съёмочный день Ефремова оценивается в 2,5 миллиона рублей, утверждает Морозов. По его словам, артист начнёт работу в мае.

«Гонорар Ефремову уже назначен — 2 млн 500 тысяч рублей за съёмочный день. Это в разы больше, чем у самых высокооплачиваемых российских актёров — Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова. У них ставка — 1 млн 200 тысяч рублей в день. А у Миши, как видите, больше двух миллионов. Хотя тут даже сравнивать этих артистов нельзя, всё-таки Ефремов — серьёзный театральный актёр», — рассказал Морозов kp.ru.