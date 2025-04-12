Эвакуированная из Суджи женщина рассказала, как ВСУ травили мирных людей газом

Жительница Суджи Людмила рассказала, как украинские военнослужащие использовали газ против мирного населения и обстреливали подвалы, где прятались пенсионеры. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Люди рассказывают страшное: как в Судже украинцы травили мирных жителей газом, как обстреливали подвалы, атаковали дронами, которых в небе кружило больше, чем живых птиц», — написал Хинштейн.

Часть эвакуированных из Суджи людей разместили в Дмитровском районе Курской области. Там организовали временный пункт в интернате. Сейчас в нём проживают 27 человек из приграничных территорий. Многие из них лишились своих домов.