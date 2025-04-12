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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 22:46

Эвакуированная из Суджи женщина рассказала, как ВСУ травили мирных людей газом

Суджа. Обложка © ТАСС/ Егор Алеев

Суджа. Обложка © ТАСС/ Егор Алеев

Жительница Суджи Людмила рассказала, как украинские военнослужащие использовали газ против мирного населения и обстреливали подвалы, где прятались пенсионеры. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Люди рассказывают страшное: как в Судже украинцы травили мирных жителей газом, как обстреливали подвалы, атаковали дронами, которых в небе кружило больше, чем живых птиц»,написал Хинштейн.

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Часть эвакуированных из Суджи людей разместили в Дмитровском районе Курской области. Там организовали временный пункт в интернате. Сейчас в нём проживают 27 человек из приграничных территорий. Многие из них лишились своих домов.

Ранее Life.ru рассказывал, как иеромонах Симеон отказался бежать во время атаки ВСУ на Суджанский район. Он остался с прихожанами и помогал им всем, чем мог. Настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево долгое время считался пропавшим без вести, пока территория находилась под контролем ВСУ.

Лия Мурадьян
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