ВС РФ начали штурм Горнальского монастыря под Суджей, где засели 300 солдат ВСУ

Российские войска приступили к освобождению Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, который ВСУ превратили в укрепрайон. Всего в здании заблокировано 300 солдат вражеской армии. Об этом сообщает Mash.

В штурме участвуют военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. На данный момент им удалось подступить к стенам здания, идут попытки проникнуть на территорию постройки. Внутри засели несколько сотен бойцов 128 ТРО Вооружённых сил Украины. Также российские разведчики следят с дронов за территорией монастыря, не давая противнику сбежать.