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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 16:14

ВС РФ начали штурм Горнальского монастыря под Суджей, где засели 300 солдат ВСУ

Горнальский монастырь под Суджей. Обложка © gornal.prihod.ru

Горнальский монастырь под Суджей. Обложка © gornal.prihod.ru

Российские войска приступили к освобождению Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, который ВСУ превратили в укрепрайон. Всего в здании заблокировано 300 солдат вражеской армии. Об этом сообщает Mash.

В штурме участвуют военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. На данный момент им удалось подступить к стенам здания, идут попытки проникнуть на территорию постройки. Внутри засели несколько сотен бойцов 128 ТРО Вооружённых сил Украины. Также российские разведчики следят с дронов за территорией монастыря, не давая противнику сбежать.

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Как сообщалось, ранее подразделения Армии России буквально замуровали роты ВСУ на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в курском селе Горналь, заблокировав все выходы из него. Известно, что здание оснащено подземным ходом. Три роты ВСУ засели в этом монастыре в начале апреля и стали стягивать туда силы через подземный лаз.

Татьяна Миссуми
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