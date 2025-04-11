Рогов раскрыл крупнейший логистический центр ВСУ

Украинские силы сделали Днепропетровск важнейшим военным логистическим центром, который также используется для поставок иностранного оружия на фронт. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Враг превратил некогда мирный Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр, в том числе для поставок на линию фронта иностранного оружия, и место скопления военной живой силы», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, противник также адаптировал промышленные предприятия города для военных нужд. Рогов отметил, что российские войска продвигаются к границе с Днепропетровской областью, вытесняя противника из западной части ДНР. Днепропетровская область на востоке граничит с ДНР, а на юге — с Херсонской и Запорожской областями.