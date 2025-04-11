Новости СВО. Армия России освободила Журавку, ВСУ загнали в мешок у Димитрова, раскрыты личные комплексы Зеленского, 11 апреля ВС России продвигаются в Троицком и под Днепропетровском, боевиков ВСУ настигли в районе Олешни, на Украине продавали мародёрские «туры» в Курскую область — дайджест в материале Life.ru 10 апреля, 21:07 Работа артиллерийских расчётов в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 11 апреля

В курском приграничье Российская армия продолжает успешное наступление. Освобождён уже четвёртый населённый пункт Сумской области — Журавка. В Сети появились кадры водружения флага России в центре села. На этот театр боевых действий Киев бросает новые подразделения. Часто они состоят из совсем молодых людей, тела которых позднее находят наши бойцы.

— Обратите внимание, некоторые из них совсем юные. По фотографиям в паспорте так вообще смазливые пацаны. Но если выбрали свою судьбу, вступив в ряды террористов и убийц, значит, их ликвидация была неизбежной, — пишет об этом военный эксперт Борис Рожин.

Неизбежность ликвидации всех оккупантов подтверждают наши военные из центра «Рубикон». Они отчитались об уничтожении очередной партии техники противника. В Минобороны подтвердили поражение формирований ВСУ в районе сёл Горналь и Олешня.

Тем временем поступает всё больше информации о мародёрстве киевских боевиков в Курской области. Вэсэушники выносили из домов мирных курян фактически всё, что плохо (и хорошо) лежало. Мало того, в Сумах такие «туры» на грабёж продавали всем желающим.

— Украинские грабежи носили в Курской области тотальный характер. Жители свидетельствуют, что в грабежах участвуют не только украинские военнослужащие, но и жители Сумской области… В Сумах продавались «туры» на грабёж Суджи Курской области, — рассказал об этом член Общественной палаты Максим Григорьев.

По свидетельствам мирных граждан, оккупанты похищали всё — от мебели и садовой утвари до личных вещей и детских игрушек, а проезжающие авто с награбленным никто не досматривал.

Карта СВО на 11 апреля 2025 года. Российская армия освободила населённый пункт Журавка в Сумской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Донецкая Народная Республика, 10 апреля

Российские штурмовики, сходу пробив противника в Калинове, развивают успех. С утра поступает информация о том, что противник полностью выбит из населённого пункта и отступает на высоты севернее. Можно сказать, ВС РФ ведут бои за главной линией обороны ВСУ на этом участке. Если высоты, куда противник отступил сейчас, также будут заняты, наши части выйдут на оперативный простор.

Неподалёку от Дзержинска наши военные достигли успеха в направлении шахты имени Святой Матроны Московской. Было занято несколько опорников противника. В обеспечении наступления на Южно-Донецком направлении был нанесён удар по заводу «Биосфера» в Днепропетровске. После удара с предприятия поднимались столбы чёрного дыма, были слышны взрывы вторичной детонации. Украинские военные хранили там свои стратегические запасы, в том числе боеприпасы. Теперь они не отправятся на фронт и артиллерия ВСУ вновь сядет на «голодный паёк».

Поступают сведения и об окружении украинских военных на участке Дзержинск – Димитров.

— Силы ВСУ попали в мешок между Дзержинском (украинское название Торецк) и Димитровым (украинский Мирноград) в ДНР, — заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в телеэфире.

На подходах к Днепропетровской области Российская армия продвинулась в Троицком.

— Наши штурмовики заняли главный опорник противника в Троицком (здание местной школы). А значит, оставшиеся хаты его уже, думаю, сегодня перейдут под наш контроль. А от них до окраин Орехового (последнего села перед Днепропетровщиной) метров триста. Также идут атакующие действия западнее Богдановки, — так сообщает об этом Юрий Подоляка.

Начало боевых действий в Днепропетровской области уже не отрицается и местной украинской администрацией. Там уже ведут эвакуацию своих чиновников из прифронтовых населённых пунктов. Простых украинцев часто бросают на произвол судьбы.

Операторы БПЛА штурмового отряда «Орёл» группировки войск «Запад» уничтожили бронемашину украинских войск на пути подвоза боеприпасов. Видео © Telegram / Минобороны России

В Раде рассказали о комплексах Зеленского

В Верховной раде скандал: депутат Артём Дмитрук рассказал, зачем глава киевского режима отправляет украинцев на смерть. По его мнению, это обусловлено психологическими проблемами и комплексами Владимира Зеленского.

— Многие говорят, что у Зеленского нет идеи. Но я думаю иначе. Идея есть — и она базируется на глубоко личном для него принципе: «Я ж не лох», — поделился Артём Дмитрук своим мнением в соцсетях.

Таким образом он напомнил о высказывании Зеленского на встрече с националистами в 2019 году. Видимо, за все эти почти шесть лет главарь киевского режима не поменял точку зрения и по-прежнему пытается брать «на слабо».

Авторы Кирилл Золотарев