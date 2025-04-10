Новости СВО. Армия России зашла в Калиново и двигается к Горналю, ВСУ покидают окрестности Дзержинска, переговоры России и США, 10 апреля ВС России расширяют зону контроля у Олешни и на Красноармейском направлении, украинские боевики отступают из Серебрянского лесничества под Лиманом — дайджест в материале Life.ru. 9 апреля, 21:07 Военнослужащий подразделения ПВО во время боевой работы расчёта зенитного ракетно-пушечного комплекса 2С6М1 «Тунгуска» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 10 апреля

На границе Курской и Сумской областей Армия России считает трофеи и добивает последние опорники противника. Наши успехи признают в западном информационном агентстве Reuters:

— Россия вытеснила украинские войска с одной из их последних позиций в Курской области, — так пишет агентство Reuters после освобождения нашими силами села Гуево.

Российские войска продолжают продвижение к курским сёлам Горналь и Олешня.

— Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня, — заявили в Минобороны.

С освобождением последних прифронтовых сёл появляется всё больше информации о военных преступлениях украинских солдат.

— Украинские военные поджигали дома. Заходили, взламывали двери и гаражи, разбивали окна. Всё вытаскивали: машины, мотоциклы, скутеры, квадроциклы. Потом начали грабить дома, — рассказала жительница села Плёхово.

Жители Гуева рассказали, что украинские военные привозили в Курскую область своих девушек и жён, чтобы те могли выбрать понравившуюся им машину:

— КамАЗы, МАЗы, гружёные тракторы с ковшами шли. У нашего управляющего колхозом была машина Niva, комбайнер работал, тоже машину купил. Они их [автомобили] вывезли, привезли жён или женщин, мол, выбирайте, какую машину, какого цвета хотите, — пояснила курянка на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном.

Карта СВО на 10 апреля 2025 года. ВС РФ продвигаются к Горналю в Курской области. Фото © Telegram / divgen

Сумская область, 10 апреля

В украинском штабе всё больше паникуют насчёт российского наступления в Сумской и Харьковской областях.

— Я могу сказать, что президент Зеленский абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий по всем основным направлениям. Россия стремится создать на территории этих регионов, а также в Черниговской области буферную зону, — говорит главком ВСУ Александр Сырский.

Ранее и другие медийные лица Киева опасались повторения наступления России с территорий в районе Гомеля.

В российском Минобороны подтвердили, что российские войска поразили скопление живой силы и техники противника у Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

Донецкая Народная Республика, 10 апреля

Развитие наступления российских сил на Лиман со стороны освобождённой Катериновки ведёт к интересным результатам. ВСУ сворачивают свои позиции в Серебрянском лесничестве, за которое шли жестокие бои. Теперь украинцы там боятся быть отрезанными ударом из Торского.

— Мы продвинулись восточнее Катериновки, улучшив этим взаимосвязь с Макеевским плацдармом. И усложнив здесь тем самым ситуацию для противника. Думаю, полное сращивание этих плацдармов произойдёт уже вот-вот. После чего давление на противника усилится. Также противник, понимая угрозу со стороны Торского, постепенно начинает сворачивать свои позиции в Серебрянских лесах, — сообщил военный эксперт Юрий Подоляка.

Под Дзержинском фронт постепенно откатывается в сторону Константиновки. Наши передовые части ударили северо-западнее города вдоль дороги на Иванополье. Наступая на Дзержинск со стороны Часова Яра, наши силы активно ведут бои в воздухе.

На Красноармейском направлении Армия России развернула наступление между Красноармейском и Дзержинском и зашла в посёлок Калиново. Бои идут уже в городской застройке. Во время одной из атак наш боец вступил в рукопашную схватку с бойцом ВСУ и заколол его ножом.

Расчёты САУ 2С3 «Акация» уничтожают позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Переговоры России и США

В Стамбуле ожидается очередной раунд переговоров между Россией и США. Члены российской делегации во главе с послом в США Александром Дарчиевым уже находятся в Турции. По словам дипломата, Россия поставит перед США на консультациях в Стамбуле вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами, что может стимулировать официальные контакты и бизнес. Дарчиев отметил, что представители России и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипломатических миссий, российских взносов в бюджеты международных организаций. На встрече также пойдёт разговор о возврате изъятой дипломатической собственности. Как сообщает РИА «Новости», посол России ожидает, что переговоры в Стамбуле помогут избавиться от «токсичного наследия» администрации Байдена.

ВСУ нужны ежемесячно 30 тыс. человек

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас для продолжения боевых действий в армии нужно ещё больше людей.

— Украина должна мобилизовать 30 тысяч человек ежемесячно. Около шести миллионов мужчин не обновили данные в ТЦК, избегая мобилизации, — рассказал украинский главком Сырский, отвечая на вопрос прессы.

Ранее о такой же потребности фронта говорил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что только таким образом можно обогнать по численности Российскую армию. Чтобы мобилизовать тех, кто не обновляет данные в электронных сервисах, главком ВСУ Сырский предложил ввести масштабную цифровизацию для отслеживания всех граждан и выяснения их точного местонахождения.

Также он посетовал, что Украина сейчас принимает в основном помощь от Евросоюза, тогда как поддержка от США существенно сократилась. По мнению Сырского, в случае полной остановки помощи со стороны американцев Украине придётся «рассчитывать на собственные силы».

Авторы Кирилл Золотарев