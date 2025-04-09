Новости СВО. Армия России зашла в Локню, ВСУ готовятся покидать Олешню, Зеленский решил стравить Китай и США, 9 апреля ВС РФ взяли Гуево, под Купянском разгромили элитные подразделения ВСУ, очередной раунд переговоров России и США в Стамбуле — дайджест в материале Life.ru 8 апреля, 21:07 Военнослужащие мотострелковой бригады бьют по позициям ВСУ в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 9 апреля

Российская армия не останавливается после освобождения большей части курского приграничья и идёт вглубь Сумской области. Сегодня бои развернулись в населённом пункте Локня, куда зашли наши штурмовые группы.

Наш успех на этом участке признаёт и противник. Военный эксперт Юрий Подоляка пишет об этом:

— Кстати, н.п. Локня плавно переходит в Юнаковку — важный логистический центр ВСУ в этом районе, — подчеркнул Юрий Подоляка.

По позициям ВСУ в Олешне активно наносятся ракетно-бомбовые удары. У солдат противника остаётся единственный выход — сдача в плен или бегство. Украинское командование буквально приказывает своим солдатам бросать пленных.

Карта СВО на 9 апреля 2025 года. Продвижение российских сил к селу Горналь Курской области. Фото © Telegram / divgen

Донецкая Народная Республика, 9 апреля

ВС РФ активно развивает успех у Катериновки на Лиманском направлении. Вблизи этого посёлка находятся высоты, открывающие путь к дальнейшему наступлению. Кроме того, успех российских сил дезорганизовал украинскую оборону на участке.

Военный эксперт Юрий Подоляка пишет об успехах ВС РФ в районе Лимана:

— Также части 20 А вчера смогли зайти в северную часть Торского и пытаются там закрепиться. Как говорят в таких случаях, фронт у противника здесь «поплыл», он дезорганизован, — передаёт Юрий Подоляка.

Севернее, под Купянском, ВСУ всё ещё пытаются отвлечь Российскую армию ударами своих подразделений. На этот раз в бой были брошены элитные подразделения ГУР Украины. К несчастью для украинцев, они встретились с российскими дронами на оптоволокне.

На подбитой технике ВСУ заметили новые тактические знаки. Квадрат и две стрелки вверх, квадрат и четыре стрелки в разные стороны и так далее. Telegram-канал «Архангел спецназа» так оценивает появление новых символов:

— Появление знаков вдоль линии соприкосновения свидетельствует, что украинская сторона постепенно видоизменяет свою структуру войск. Сейчас ВСУ реформируют бригадную систему в корпусную. Новые знаки упрощают систему определения подразделений в той или иной зоне ответственности, — отмечает автор Telegram-канала «Архангел спецназа».

Кроме того, массовое появление новых обозначений может говорить о том, что на фронт введены свежие подразделения противника.

Расчёты FPV-дронов-разведчиков уничтожают укрытия ВСУ в приграничных районах Курской области. Видео © Telegram / mod_russia

Новые переговоры России и США

В Стамбуле идёт подготовка к очередному раунду переговоров между Россией и США. Об этом сообщил МИД России, информацию подтвердил Дмитрий Песков:

— Следующие переговоры США и РФ состоятся в Стамбуле 10 апреля. Россия на предстоящей встрече будет представлена по линии МИД. Обсуждать можно только всё в комплексе, — сказали в Кремле.

Одним из ключевых вопросов переговоров станет продление договора СНВ-3. Его, конечно, будут обсуждать только в комплексе других вопросов, не исключая Украины.

Зеленский провоцирует США и Китай

Глава киевского режима не оставляет попыток переманить на свою сторону Дональда Трампа. Теперь он намерен столкнуть лбами США с Китаем, и это в контексте введения торговых пошлин:

— Двое китайцев взяты в плен на востоке Украины, ещё больше сражаются на стороне России, — выдал Владимир Зеленский сенсацию, которая никак не подтверждается.

Киев явно хочет воспользоваться спором Китая и США о торговых пошлинах, очерняя и обвиняя Пекин в наёмничестве, тем самым пытаясь выслужиться перед Трампом, диалог с которым у него не клеится.

Авторы Кирилл Золотарев