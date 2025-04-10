Мощный удар по заводу в Днепропетровске попал на видео

Российские силы атаковали завод «Биосфера» в Днепропетровске (на Украине известен как Днепр). Об этом в своём телеграм-канале пишет военный корреспондент Юрий Котёнок, публикуя видео с момента удара.

Удар по заводу в Днепропетровске попал на видео. Видео © Telegram / Военкор Котенок

«Момент удара «Искандера» по цели в Днепропетровске. Скорее всего, поражён завод «Биосфера», — написал он. По информации военного корреспондента, данное предприятие входило в состав украинского военно-промышленного комплекса и взаимодействовало с его другими элементами.