Мощный удар по заводу в Днепропетровске попал на видео
Военкор Котенок опубликовал видео удара по заводу в Днепропетровске
Российские силы атаковали завод «Биосфера» в Днепропетровске (на Украине известен как Днепр). Об этом в своём телеграм-канале пишет военный корреспондент Юрий Котёнок, публикуя видео с момента удара.
Удар по заводу в Днепропетровске попал на видео. Видео © Telegram / Военкор Котенок
«Момент удара «Искандера» по цели в Днепропетровске. Скорее всего, поражён завод «Биосфера», — написал он. По информации военного корреспондента, данное предприятие входило в состав украинского военно-промышленного комплекса и взаимодействовало с его другими элементами.
А ранее стало известно, что российская армия ликвидировала ключевой объект оборонной промышленности Украины, занимающийся производством боеприпасов. Речь идёт Сумской области, которая считается главным промышленным центром по выпуску взрывчатых веществ и боеприпасов в стране. В этом регионе находятся заводы «Звезда» и «Импульс», которые в 2024 году уже не раз подвергались атакам.
Telegram / Военкор Котенок