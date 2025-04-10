Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 18:06

Мощный удар по заводу в Днепропетровске попал на видео

Военкор Котенок опубликовал видео удара по заводу в Днепропетровске

Российские силы атаковали завод «Биосфера» в Днепропетровске (на Украине известен как Днепр). Об этом в своём телеграм-канале пишет военный корреспондент Юрий Котёнок, публикуя видео с момента удара.

Удар по заводу в Днепропетровске попал на видео. Видео © Telegram / Военкор Котенок

«Момент удара «Искандера» по цели в Днепропетровске. Скорее всего, поражён завод «Биосфера», — написал он. По информации военного корреспондента, данное предприятие входило в состав украинского военно-промышленного комплекса и взаимодействовало с его другими элементами.

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А ранее стало известно, что российская армия ликвидировала ключевой объект оборонной промышленности Украины, занимающийся производством боеприпасов. Речь идёт Сумской области, которая считается главным промышленным центром по выпуску взрывчатых веществ и боеприпасов в стране. В этом регионе находятся заводы «Звезда» и «Импульс», которые в 2024 году уже не раз подвергались атакам.

Обложка ©

Telegram / Военкор Котенок

Александра Мышляева
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