Армия России уничтожила главный объект ВПК Украины по производству боеприпасов. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на офицера ВСУ Антона Сербина.

В материале говорится о ситуации в Шостке Сумской областью, которую авторы называют основным промышленным центром по выпуску взрывчатых веществ и боеприпасов в Незалежной. Там расположены подвергавшиеся неоднократным атакам в 2024 году заводы «Звезда» и «Импульс», где создавались порох и детонаторы.