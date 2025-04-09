Офицер ВСУ рассказал, как Киев потерял главные предприятия по производству боеприпасов
Le Monde: ВС РФ уничтожили главный объект по выпуску боеприпасов для Украины
Дым от пожара (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi
Армия России уничтожила главный объект ВПК Украины по производству боеприпасов. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на офицера ВСУ Антона Сербина.
В материале говорится о ситуации в Шостке Сумской областью, которую авторы называют основным промышленным центром по выпуску взрывчатых веществ и боеприпасов в Незалежной. Там расположены подвергавшиеся неоднократным атакам в 2024 году заводы «Звезда» и «Импульс», где создавались порох и детонаторы.
«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», — цитирует газета собеседника.
Напомним, Life.ru публиковал видео с последствиями удара российской ракеты по стратегическому предприятию «Импульс». За точным попадание последовала вторичная детонация, которая продолжавшаяся минимум два часа.