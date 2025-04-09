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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 17:32

Офицер ВСУ рассказал, как Киев потерял главные предприятия по производству боеприпасов

Le Monde: ВС РФ уничтожили главный объект по выпуску боеприпасов для Украины

Дым от пожара (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi

Дым от пожара (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzizAlbagshi

Армия России уничтожила главный объект ВПК Украины по производству боеприпасов. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на офицера ВСУ Антона Сербина.

В материале говорится о ситуации в Шостке Сумской областью, которую авторы называют основным промышленным центром по выпуску взрывчатых веществ и боеприпасов в Незалежной. Там расположены подвергавшиеся неоднократным атакам в 2024 году заводы «Звезда» и «Импульс», где создавались порох и детонаторы.

«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен»,цитирует газета собеседника.

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Напомним, Life.ru публиковал видео с последствиями удара российской ракеты по стратегическому предприятию «Импульс». За точным попадание последовала вторичная детонация, которая продолжавшаяся минимум два часа.

Юрий Лысенко
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