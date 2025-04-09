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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 10:48

Сырский призвал применить цифровизацию, чтобы загнать в ВСУ миллионы украинцев

Сырский: Украина должна ежемесячно мобилизовывать 30 тысяч украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bummble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bummble Dee

Украина должна каждый месяц мобилизовывать 30 тысяч человек. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Мы должны мобилизовать ежемесячно 30 тысяч человек», — приводит его слова LB.ua.

Он призвал активно использовать цифровизацию в вопросах призыва. По словам Сырского, это позволит устанавливать личности и местонахождение военнообязанных. Главком добавил, что шесть миллионов украинцев не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы.

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Ранее украинский военком пожаловался на тяготы мобилизации. Начальник одного ТЦК Виктор Юрчук заявил, что насильно мобилизовывать украинцев намного тяжелее, чем воевать на фронте.

Никита Никонов
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