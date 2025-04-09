Сырский призвал применить цифровизацию, чтобы загнать в ВСУ миллионы украинцев

Украина должна каждый месяц мобилизовывать 30 тысяч человек. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Он призвал активно использовать цифровизацию в вопросах призыва. По словам Сырского, это позволит устанавливать личности и местонахождение военнообязанных. Главком добавил, что шесть миллионов украинцев не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы.