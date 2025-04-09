Сырский призвал применить цифровизацию, чтобы загнать в ВСУ миллионы украинцев
Сырский: Украина должна ежемесячно мобилизовывать 30 тысяч украинцев
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Украина должна каждый месяц мобилизовывать 30 тысяч человек. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.
«Мы должны мобилизовать ежемесячно 30 тысяч человек», — приводит его слова LB.ua.
Он призвал активно использовать цифровизацию в вопросах призыва. По словам Сырского, это позволит устанавливать личности и местонахождение военнообязанных. Главком добавил, что шесть миллионов украинцев не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы.
Ранее украинский военком пожаловался на тяготы мобилизации. Начальник одного ТЦК Виктор Юрчук заявил, что насильно мобилизовывать украинцев намного тяжелее, чем воевать на фронте.