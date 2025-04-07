«Поверьте мне, воевать легче»: Украинский военком пожаловался на тяготы мобилизации

«Есть у тебя подразделение, есть люди, организуй работу. План дали тебе — выполни план. Поверьте мне, воевать легче намного, чем работать в ТЦК. Это очень тяжёлая работа. Потому что мы должны комплектовать Вооружённые силы: кто-то ротацию, кто-то раненый. Должны пополнять, конечно», — сказал Юрчук.

Ранее во Львовской области водители транспорта массово не вышли на работу из-за ТЦК. Работа маршрутного транспорта была приостановлена после силовой мобилизации одного из водителей. В свою очередь в ТЦК отрицают, что военкомы силой вытащили мужчину из кабины, — по их версии его просто «оповестили в общественном месте». А ещё представитель военкомата заявил, что транспортная компания не оформила бронь на сотрудников, а значит действия военкомов были законны.