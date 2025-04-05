Во Львовской области водители транспорта массово не вышли на работу из-за ТЦК

В городе Дрогобыч Львовской области Украины после силовой мобилизации одного из водителей была приостановлена работа маршрутного транспорта. Об этом сообщает местный телеканал «Говорит большой Львов».

«Пятого апреля в Дрогобыче не курсировала ни одна маршрутка. Всё из-за инцидента между водителем автобуса и работниками военкомата. В соцсетях появилась информация о якобы силовом задержании мужчины прямо из кабины автобуса. Из-за этого перевозчики приостановили работу транспорта», — сказано в сообщении.

К посту приложены скриншоты заявлений, поданных местной компанией-перевозчиком и военкоматом. Транспортная организация отмечает, что это далеко не первый случай незаконной мобилизации их водителей, поэтому в субботу они будут выходить на работу по соображениям безопасности. Представитель перевозчика добавил, что для компании практически невозможно оформлять бронь на своих сотрудников, и попросил власти вмешаться в ситуацию.

В свою очередь в ТЦК отрицают, что военкомы силой вытащили водителя из кабины, — по их версии мужчину просто «оповестили в общественном месте». А ещё представитель военкомата заявил, что транспортная компания не оформила бронь на сотрудников, а значит действия военкомов были законны.