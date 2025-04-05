Виктор Орбан раскритиковал мобилизацию венгров Закарпатья в ВСУ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал практику призыва этнических венгров из Закарпатья в украинскую армию. Политик назвал эту ситуацию трагической, подчеркнув, что венгерское меньшинство вынуждено воевать «в армии, которая терпит поражение».
В эфире радио Kossuth Орбан отметил, что это лишь одна из многочисленных причин, по которым Будапешт последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта, в то время как другие европейские лидеры, по его мнению, «готовятся к большой войне», продолжая финансировать ВСУ.
Ранее венгерский премьер раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив лидера киевского режима в неподобающем поведении на недавнем саммите ЕС. Орбан заявил, что Зеленский позволил себе «дерзости» в адрес европейских лидеров. Также премьер высказался о том, что во время саммита он увидел в глазах коллег признание поражения Украины.