Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 04:04

Виктор Орбан раскритиковал мобилизацию венгров Закарпатья в ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал практику призыва этнических венгров из Закарпатья в украинскую армию. Политик назвал эту ситуацию трагической, подчеркнув, что венгерское меньшинство вынуждено воевать «в армии, которая терпит поражение».

В эфире радио Kossuth Орбан отметил, что это лишь одна из многочисленных причин, по которым Будапешт последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта, в то время как другие европейские лидеры, по его мнению, «готовятся к большой войне», продолжая финансировать ВСУ.

Украинец умер во время силовой «могилизации» в Одесской области
Украинец умер во время силовой «могилизации» в Одесской области

Ранее венгерский премьер раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив лидера киевского режима в неподобающем поведении на недавнем саммите ЕС. Орбан заявил, что Зеленский позволил себе «дерзости» в адрес европейских лидеров. Также премьер высказался о том, что во время саммита он увидел в глазах коллег признание поражения Украины.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar