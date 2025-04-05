Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал практику призыва этнических венгров из Закарпатья в украинскую армию. Политик назвал эту ситуацию трагической, подчеркнув, что венгерское меньшинство вынуждено воевать «в армии, которая терпит поражение».

В эфире радио Kossuth Орбан отметил, что это лишь одна из многочисленных причин, по которым Будапешт последовательно выступает за мирное урегулирование конфликта, в то время как другие европейские лидеры, по его мнению, «готовятся к большой войне», продолжая финансировать ВСУ.