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4 апреля, 15:12

Украинец умер во время силовой «могилизации» в Одесской области

Силовая мобилизация на Украине идёт полным ходом. Забирают как молодых, так и старых, как здоровых, так и не очень. В Одесской области, в населённом пункте Сухой Лиман, во время одного из таких мероприятий мужчина потерял сознание.

Украинец умер во время силовой «могилизации». Видео © Украинские СМИ

Очевидцы вмешались, и ему была вызвана скорая помощь. К сожалению, мужчина скончался до прибытия врачей, несмотря на попытки реанимации. Официальные органы пока не предоставили комментарии по поводу произошедшего.

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«Люди, помогите»: Душераздирающее видео с «могилизацией» курьера в Одессе расходится по Сети

А ранее силовая «могилизация» в Днепре попала на видео. В сети появились видеоматериалы, на которых запечатлён инцидент с участием сотрудников ТЦК и украинца, оказывающего сопротивление. Мужчину силой поместили в зелёный микроавтобус. На месте находились сотрудники полиции. В кадре также появляется ещё один автомобиль, предположительно принадлежащий ТЦК.

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Украинские СМИ

Николь Вербер
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