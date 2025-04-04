Украинец умер во время силовой «могилизации» в Одесской области

Силовая мобилизация на Украине идёт полным ходом. Забирают как молодых, так и старых, как здоровых, так и не очень. В Одесской области, в населённом пункте Сухой Лиман, во время одного из таких мероприятий мужчина потерял сознание.

Украинец умер во время силовой «могилизации». Видео © Украинские СМИ

Очевидцы вмешались, и ему была вызвана скорая помощь. К сожалению, мужчина скончался до прибытия врачей, несмотря на попытки реанимации. Официальные органы пока не предоставили комментарии по поводу произошедшего.