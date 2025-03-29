«Люди, помогите»: Душераздирающее видео с «могилизацией» курьера в Одессе расходится по Сети

В Одессе курьера мобилизовали прямо во время работы. Неравнодушные прохожие попытались вступиться за юношу, которому на вид чуть больше 18, однако это не помогло. Во время «могилизации» парниша пытался докричаться до сотрудников местной полиции, заявляя, что он работает и не подкован для фронта, но его уговоры и слёзы не разжалобили сторонников украинского режима. Душераздирающее видео появилось в социальных сетях.