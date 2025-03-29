«Люди, помогите»: Душераздирающее видео с «могилизацией» курьера в Одессе расходится по Сети
В Одессе курьера службы доставки мобилизовали прямо во время работы
В Одессе курьера мобилизовали прямо во время работы. Неравнодушные прохожие попытались вступиться за юношу, которому на вид чуть больше 18, однако это не помогло. Во время «могилизации» парниша пытался докричаться до сотрудников местной полиции, заявляя, что он работает и не подкован для фронта, но его уговоры и слёзы не разжалобили сторонников украинского режима. Душераздирающее видео появилось в социальных сетях.
Курьера мобилизовали во время работы в Одессе. Видео © Украинские соцсети
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК пытались мобилизовать курьера на улицах Львова. Они фактически атаковали курьера прямо на улице. В этом случае местные жители тоже заступились за юношу и помогли ему избежать призыва.
Соцсети