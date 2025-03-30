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30 марта, 13:46

Запихивали всей маршруткой: Силовая «могилизация» в Днепре снова попала на видео

В Днепре сняли видео силовой мобилизации и избиения мужчиной сотрудниками ТЦК

Сотрудники ТЦК в Днепре избили мужчину и затолкали его в микроавтобус. Снятое очевидцем видео расходится в соцсетях.

Сотрудники ТЦК избивают мужчину и затаскивают его в «бусик» в Днепре. Видео © VK / РОССИЯ НАВСЕГДА

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ТЦК силой запихивают кричащего и сопротивляющегося мужчину в зелёный микроавтобус. Ещё один «помогает», нанося жертве мобилизации несколько ударов в область почек и затылок. За процедурой наблюдают двое полицейских, по-видимому, выполняющих роль группы поддержки. Когда военкомы справляются со своей задачей и машина трогается, впереди по улице начинает движение ещё один белый «бусик», вероятно, тоже принадлежащий ТЦК.

Сотрудники ТЦК на Украине ради мобилизации стали притворяться девушками на сайтах знакомств
Сотрудники ТЦК на Украине ради мобилизации стали притворяться девушками на сайтах знакомств

Ранее силовую мобилизацию в Незалежной прокомментировали в МИД РФ. Спикер ведомства Мария Захарова заявила, что эта практика войдёт в учебники истории, как геноцид украинского народа. В некоторых городах страны уже начало формироваться сопротивление — жители Харькова объединяются в группы, чтобы дать отпор военкомам.

Обложка ©

VK / РОССИЯ НАВСЕГДА

Юрий Лысенко
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