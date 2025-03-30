Запихивали всей маршруткой: Силовая «могилизация» в Днепре снова попала на видео
В Днепре сняли видео силовой мобилизации и избиения мужчиной сотрудниками ТЦК
Сотрудники ТЦК в Днепре избили мужчину и затолкали его в микроавтобус. Снятое очевидцем видео расходится в соцсетях.
Сотрудники ТЦК избивают мужчину и затаскивают его в «бусик» в Днепре. Видео © VK / РОССИЯ НАВСЕГДА
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ТЦК силой запихивают кричащего и сопротивляющегося мужчину в зелёный микроавтобус. Ещё один «помогает», нанося жертве мобилизации несколько ударов в область почек и затылок. За процедурой наблюдают двое полицейских, по-видимому, выполняющих роль группы поддержки. Когда военкомы справляются со своей задачей и машина трогается, впереди по улице начинает движение ещё один белый «бусик», вероятно, тоже принадлежащий ТЦК.
Ранее силовую мобилизацию в Незалежной прокомментировали в МИД РФ. Спикер ведомства Мария Захарова заявила, что эта практика войдёт в учебники истории, как геноцид украинского народа. В некоторых городах страны уже начало формироваться сопротивление — жители Харькова объединяются в группы, чтобы дать отпор военкомам.
VK / РОССИЯ НАВСЕГДА