Запихивали всей маршруткой: Силовая «могилизация» в Днепре снова попала на видео

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ТЦК силой запихивают кричащего и сопротивляющегося мужчину в зелёный микроавтобус. Ещё один «помогает», нанося жертве мобилизации несколько ударов в область почек и затылок. За процедурой наблюдают двое полицейских, по-видимому, выполняющих роль группы поддержки. Когда военкомы справляются со своей задачей и машина трогается, впереди по улице начинает движение ещё один белый «бусик», вероятно, тоже принадлежащий ТЦК.