Захарова: Мобилизация на Украине войдёт в учебники как геноцид народа

Насильственная мобилизация граждан Украины войдёт в учебники как геноцид народа Незалежной. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Принудительная мобилизация на Украине войдёт в учебники как геноцид украинского народа», — написала она в телеграм-канале.