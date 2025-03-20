Захарова: Мобилизация на Украине войдёт в учебники как геноцид народа
Насильственная мобилизация граждан Украины войдёт в учебники как геноцид народа Незалежной. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Принудительная мобилизация на Украине войдёт в учебники как геноцид украинского народа», — написала она в телеграм-канале.
А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласна прекратить боевые действия на Украине, но есть нюансы. По словам главы государства, киевскому режиму выгодно временное перемирие для перевооружения и принудительной мобилизации. Тем временем военные эксперты отмечают, что Украина может начать насильственную мобилизацию женщин. Сложная ситуация на фронте может вынудить ВСУ перейти к более жёстким мерам.
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