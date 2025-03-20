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Регион
20 марта, 07:29

Захарова: Мобилизация на Украине войдёт в учебники как геноцид народа

Насильственная мобилизация граждан Украины войдёт в учебники как геноцид народа Незалежной. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Принудительная мобилизация на Украине войдёт в учебники как геноцид украинского народа», — написала она в телеграм-канале.

А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласна прекратить боевые действия на Украине, но есть нюансы. По словам главы государства, киевскому режиму выгодно временное перемирие для перевооружения и принудительной мобилизации. Тем временем военные эксперты отмечают, что Украина может начать насильственную мобилизацию женщин. Сложная ситуация на фронте может вынудить ВСУ перейти к более жёстким мерам.

Путин: Украине выгодно временное перемирие для перевооружения и мобилизации
Путин: Украине выгодно временное перемирие для перевооружения и мобилизации
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Дарья Нарыкова
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