Военный эксперт раскрыл, как ВСУ за счёт женщин могут компенсировать потери на передовой
Эксперт Дандыкин: Киев может начать принудительную мобилизацию женщин
Киев может начать принудительную мобилизацию женщин для компенсации потерь в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин.
По словам специалиста, процесс добровольного набора женщин уже запущен. Однако сложная ситуация на линии боевого соприкосновения может вынудить Киев перейти к более жёстким мерам.
«Вполне вероятно, что Киев объявит мобилизацию женщин. ВСУ объявили добровольный наём женщин. Но где-то их обманывают, где-то есть моменты так называемых чёрных вдов, которые потеряли мужей. Говорят одно, а потом посылают в бой», — указал эксперт в беседе с NEWS.ru.
Дандыкин добавил, что мотивы женщин присоединяться к ВСУ — различные. Эксперт отметил, что кто-то ищет заработок, а кто-то даже старается таким образом наладить личную жизнь. Основной фактор, конечно, материальный, объяснил эксперт. Но это всё до первого серьёзного боя.
«Мы видели это по ангажированным бандеровкам, как с Тайрой [Юлия Паевская, с 2018 года официально служила в ВСУ, была захвачена в Мариуполе, а затем освобождена в рамках обмена пленными]. Кто-то хочет заработать, кто-то, что странно, устроить личную жизнь на войне, потому попадают в плен», — подытожил собеседник издания.
Напомним, что 18 марта ВС РФ ликвидировали группу женщин-штурмовиков 425-го отдельного полка ВСУ «Скала» в окрестностях Красноармейска (Покровска). До этого здесь были разбиты расчёты элитного специального батальона ВСУ «Птицы Мадьяра».
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