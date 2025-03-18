Военный эксперт раскрыл, как ВСУ за счёт женщин могут компенсировать потери на передовой

Киев может начать принудительную мобилизацию женщин для компенсации потерь в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам специалиста, процесс добровольного набора женщин уже запущен. Однако сложная ситуация на линии боевого соприкосновения может вынудить Киев перейти к более жёстким мерам.

«Вполне вероятно, что Киев объявит мобилизацию женщин. ВСУ объявили добровольный наём женщин. Но где-то их обманывают, где-то есть моменты так называемых чёрных вдов, которые потеряли мужей. Говорят одно, а потом посылают в бой», — указал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Дандыкин добавил, что мотивы женщин присоединяться к ВСУ — различные. Эксперт отметил, что кто-то ищет заработок, а кто-то даже старается таким образом наладить личную жизнь. Основной фактор, конечно, материальный, объяснил эксперт. Но это всё до первого серьёзного боя.