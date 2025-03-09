«Бьют и матерятся»: Пленная военнослужащая раскрыла истинное отношение ВСУ к женщинам

«Я сообщила, что меня ранили. За мной никто не приехал. Хладнокровно относятся к своим людям. Женский пол, он сам по себе сильный, но не до такой степени. Потому что бывают такие моменты, что и по ногам, и по рукам бьют, и матерятся на тебя, и как хотят тебя обзывают, ну вообще, нечеловеческое отношение», — рассказала пленная в беседе с Минобороны РФ.