«Бьют и матерятся»: Пленная военнослужащая раскрыла истинное отношение ВСУ к женщинам
Пленная Казимова назвала нечеловеческим отношение к женщинам в рядах ВСУ
Пленная военнослужащая ВСУ Галина Казимова назвала нечеловеческим отношение к женщинам в рядах украинской армии. По её словам, девушек, которые получили ранения, оставляют на поле боя.
«Я сообщила, что меня ранили. За мной никто не приехал. Хладнокровно относятся к своим людям. Женский пол, он сам по себе сильный, но не до такой степени. Потому что бывают такие моменты, что и по ногам, и по рукам бьют, и матерятся на тебя, и как хотят тебя обзывают, ну вообще, нечеловеческое отношение», — рассказала пленная в беседе с Минобороны РФ.
Казимова добавила, что командование ВСУ загоняет женщин в штурмовые подразделения. Затем их перебрасывают на передовые позиции, где они выполняют роль штурмовиков.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ обманом отправляют заключённых украинок на штурм. По словам Галины Казимовой, женщинам говорили, что они будут служить в тылу, но в результате их посылали сражаться на поле боя.
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