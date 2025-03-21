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20 марта, 23:47

«Он спутал роли»: Дерзкое поведение Зеленского на саммите ЕС возмутило европейскую державу

Орбан: Зеленский ведёт себя так, будто Украина — член Европейского союза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал поведение Владимира Зеленского на прошедшем саммите Евросоюза. По мнению главы кабмина, бывший артист запамятовал, что Украина не является членом ЕС, а поэтому он не должен дерзить остальным представителям блока.

«[Владимир Зеленский] спутал роли. Он ведёт себя так, как будто [Украина] находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз», — напомнил венгерский политик в соцсетях.

Орбан также подчеркнул, что скоро в Венгрии состоится опрос, где жители страны смогут поддержать или опротестовать евроинтеграцию Незалежной. Именно мнение народа станет решающим в определении позиции Будапешта по этому вопросу.

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Напомним, что саммит ЕС в Брюсселе завершился без принятия итогового коммюнике. Документ был заблокирован Венгрией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Review News

Тимур Хингеев
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