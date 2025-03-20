Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 19:56

Врёт и не краснеет: Зеленский на голубом глазу заявил о «гибели» Крыма без украинцев

Зеленский соврал о «гибели» Крыма без украинских туристов и получил ответ от МЭР

Владимир Зеленский заявил, якобы Республика Крым «умирает» без украинских туристов, которые отдыхали на полуострове до 2014 года. «Заботу» о российском регионе бывший комик решил проявить на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

«Там нет туристов. Раньше туда приезжало 3 миллиона туристов. Из них 2,8 миллиона украинцев. Они там отдыхали, это их полуостров. А сейчас туда туристов не завезёшь. Природа умирает», — посетовал Зеленский.

На высказывание политика отреагировали в Минэкономразвития РФ. Пресс-служба ведомства привела актуальные данные по туризму в Крыму, которые опровергают жалобы отставного артиста.

«Сегодня Крым — одно из самых популярных туристических направлений России. <...> Всего с 2014 по 2024 год в гостиницах Крыма было размещено более 20 млн человек и ещё около 2 млн — в гостиницах Севастополя», — говорится в сообщении.

Самые «инстаграмные» локации Крыма: 10 живописных мест полуострова, от которых захватывает дух
Самые «инстаграмные» локации Крыма: 10 живописных мест полуострова, от которых захватывает дух

Напомним, что 18 марта в Республике Крым отметили День воссоединения с Россией. Если бы 11 лет назад РФ не вернула полуостров в свой состав, он стал бы форпостом НАТО, считают историки.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar