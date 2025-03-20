Врёт и не краснеет: Зеленский на голубом глазу заявил о «гибели» Крыма без украинцев

Владимир Зеленский заявил, якобы Республика Крым «умирает» без украинских туристов, которые отдыхали на полуострове до 2014 года. «Заботу» о российском регионе бывший комик решил проявить на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

«Там нет туристов. Раньше туда приезжало 3 миллиона туристов. Из них 2,8 миллиона украинцев. Они там отдыхали, это их полуостров. А сейчас туда туристов не завезёшь. Природа умирает», — посетовал Зеленский.

На высказывание политика отреагировали в Минэкономразвития РФ. Пресс-служба ведомства привела актуальные данные по туризму в Крыму, которые опровергают жалобы отставного артиста.