День воссоединения Крыма с Россией 2025: как это было 18 марта в Республике Крым отмечают День воссоединения Крыма с Россией. В этот день 11 лет назад был подписан договор о вхождении полуострова в состав Российской Федерации. Подробнее о празднике — в материале Life.ru. 17 марта, 21:45 18 марта 2014 года Крым вернулся в состав России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumen Photos

В нынешнем году Россия в одиннадцатый раз отмечает День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, произошедшего по воле жителей полуострова, высказанной на общенародном референдуме. В самих субъектах этот праздник объявлен нерабочим днём. Там пройдут многочисленные праздничные мероприятия. Однако отмечать этот день будут не только в самой Республике Крым, но и по всей России. И это не случайно, потому что воссоединение Крыма с Россией стало для россиян символом нерушимого единства нашего народа, любви к Родине и восстановления исторической справедливости. Не случайно вопрос «Крым наш?» стал своеобразным народным тестом на патриотизм и верность Отечеству. И ответ на этот вопрос позволяет сразу сделать вывод о политической и гражданской позиции того или иного человека.

История Крыма

Благодатная земля Крыма стала местом обитания многих народов с древнейших времен. В VII веке до нашей эры там жили киммерийцы и тавры, давшие древнее название полуострову — Таврия, или Таврида. В VI–V веках до нашей эры туда пришли греки, затем скифы, которых впоследствии вытеснили римляне, потом готы, а затем гунны. С VIII века нашей эры разные части Крыма оказываются под властью Византии и Хазарского каганата. В X веке восточная часть Крыма входит в состав русского государства, став частью Тмутараканского княжества. В 988 году киевским князем Владимиром был захвачен Херсонес, который в то время назывался Корсунью. Там князь принял христианство.

Столетием позже полуостров завоевали половцы, потом — печенеги. В XII веке там появились венецианцы, следом — генуэзцы. В XIII веке Крым завоевали монголы и он вошёл в состав Золотой орды. В XV веке, после распада монгольской империи, образовалось Крымское ханство, которое почти сразу же попало под власть Османской империи. В XVIII веке в результате Русско-турецкой войны Крым вновь входит в состав русского государства — теперь уже Российской империи. В 1783 году был основан Севастополь и создан Черноморский флот.

Крепость Ор-Капу на Турецком валу. Фото © Wikipedia / Карло Боссоли

В 1918 году в ходе Первой мировой войны Крым был оккупирован германскими войсками. Затем в ходе Гражданской войны в России на полуострове сменилось несколько белогвардейских и большевистских правительств. В 1921 году, по окончании Гражданской войны, Крым вошёл в состав РСФСР.

В 1941–1944 годах в ходе Великой Отечественной войны полуостров вновь был оккупирован германскими войсками. После освобождения в 1944 году — до 1954 года — находился в составе РСФСР. 19 февраля 1954 года по решению Президиума Верховного Совета СССР был передан в состав Украинской ССР. После распада СССР в 1991 году Крым до 2014 года находился в составе Украины. В марте 2014 года по результатам всенародного референдума полуостров вновь вернулся в состав России.

В марте 2014 года Крым вернулся в состав России. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Кризис власти

В ноябре 2013 года из-за отказа президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался кризис власти на Украине. В Киеве и других городах начались беспорядки, участники которых требовали отставки президента и правительства. Однако население Крыма, большинство которого составляли русские, эти протесты не поддержало. 4 февраля 2014 года Президиум Верховного совета Крыма принял постановление о проведении опроса о статусе полуострова «в условиях политического кризиса» и попыток прорваться к власти «групп национал-фашистского толка».

22 февраля 2014 года в результате госпереворота в Киеве к власти на Украине пришли националистические силы, занимающие откровенно антирусские и антироссийские позиции. Президент Виктор Янукович был вынужден бежать из страны. А уже 23 февраля на Украине был принят закон, запрещающий использование русского языка даже как регионального.

Виктор Янукович. Фото © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Акции протеста

Крымчане не захотели отказываться от русского языка и признавать новое украинское правительство и в тот же день устроили акцию протеста у Верховного совета республики с требованием отделения Крыма от Украины. Аналогичная акция была организована в Севастополе. Прозвучали призывы о воссоединении Крыма с Россией. Подобные выступления прошли и в других населённых пунктах полуострова, а население начало формировать отряды самообороны.

26 февраля у Верховного совета полуострова состоялись сразу два митинга — сторонников интеграции с Россией и тех, кто поддерживал новую власть на Украине. Между участниками акций произошло столкновение, в результате которого 30 человек были ранены и двое погибли. Заседание Верховного совета было сорвано. На следующий день, 27 февраля, Верховный совет возобновил работу. Было отправлено в отставку правительство республики, поддержавшее новый киевский режим, и назначен новый глава правительства — возглавлявший на тот момент движение «Русское единство» Сергей Аксёнов. Также была назначена дата проведения референдума о статусе Крыма — 25 мая 2014 года.

Митинг в поддержку присоединения Крыма к России. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Что произошло в марте 2014 года

1 марта Сергей Аксёнов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить мир и спокойствие на полуострове в период подготовки и проведения референдума о статусе Крыма. В связи с обострением обстановки референдум было решено перенести с 25 мая на 30 марта.

В тот же день решение крымского парламента о референдуме поддержал городской совет Севастополя. А в Симферополе, Севастополе и других населённых пунктах полуострова появились так называемые «вежливые люди» — вооружённые люди в камуфляже, следившие за соблюдением порядка. Как пояснял позже президент РФ Владимир Путин, это были бойцы морской пехоты, десантных войск, а также спецподразделения ГРУ России, которые обеспечили охрану Верховного совета Крыма, а также блокировали украинские воинские части и ряд правительственных зданий.

6 марта 2014 года Верховный совет Крыма обратился к президенту России с просьбой о включении Крыма в состав РФ на правах субъекта Федерации. В тот же день был принято решение о переносе даты проведения референдума с 30-го на 16 марта. 11 марта в рамках подготовки к референдуму Верховным советом Крыма и советом депутатов Севастополя была принята декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Голосование на одном из участков во время референдума о статусе Крыма. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

16 марта в Крыму и Севастополе состоялся общенародный референдум, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за воссоединение с Россией. На следующий день, 17 марта, Верховный совет Крыма принял постановление о провозглашении Крыма независимым суверенным государством и об особом статусе города Севастополь. Было также принято обращение к России с просьбой о принятии Крыма в состав РФ на правах субъекта Федерации. Севастопольский городской совет также принял постановление о вхождении Севастополя в состав РФ на правах субъекта Федерации.

В тот же день Верховный совет Крыма был переименован в Государственный совет Республики Крым, а городской совет Севастополя — в Законодательное собрание Севастополя. И в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством.

Какого числа Крым вошёл в состав России

Официально Днём воссоединения Крыма с Россией объявлено 18 марта. Именно в этот день президент России Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов и глава города Севастополя Алексей Чалый подписали договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации двух новых субъектов.

Премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, председатель Государственной думы Российской Федерации Сергей Нарышкин и глава Севастополя Алексей Чалый (слева направо) во время встречи с депутатами в Государственной думе РФ.

Крым и Севастополь были приняты в состав РФ на основе волеизъявления народа. На референдуме 16 марта явка в Крыму составила 83,1%, в Севастополе — 89,5% избирателей. За воссоединение с Россией проголосовали: в Крыму — 96,77%, в Севастополе — 95,6%.

20 марта 2014 года Государственная дума РФ приняла конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 21 марта этот закон был одобрен Советом Федерации и подписан президентом России.

Важность праздника

День воссоединения Крыма с Россией, отмечаемый 18 марта, официально объявлен праздничным нерабочим днём в Республике Крым и Севастополе. Это установлено законом «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» от 29 декабря 2014 года. Однако он широко празднуется по всей России, поскольку имеет огромное историческое значение для всей страны.

Значение этого праздника заключается в том, что воссоединение Крыма с Россией сплотило весь российский народ, продемонстрировав всему миру несокрушимую волю россиян к единству, готовность защищать соотечественников, свои интересы, свои идеалы и свои духовные и культурные ценности.

Для России Крым имеет стратегическое значение. Именно там расположены незамерзающие круглый год порты, имеющие огромное значение для торгового и военного флота. Владение Крымом позволяет контролировать ситуацию во всём Черноморском регионе и на соседних территориях. Не случайно же англичане, турки, французы, немцы на протяжении столетий стремились завладеть этой территорией. Кроме того, Крым — один из немногих в России регионов, где могут восстанавливать здоровье миллионы россиян.

А для жителей Крыма воссоединение с Россией — это долгожданная возможность жить в мире и спокойствии, без страха преследований со стороны нацистов, возможность свободно пользоваться родным языком — будь то русский, украинский или крымско-татарский, официально являющиеся сейчас государственными в республике. Здесь полностью решена проблема энерго- и водоснабжения. Построены Крымский мост, современная автотрасса «Таврида», новый аэропорт в Симферополе, новые школы и больницы, жильё, люди своевременно получают пенсии и пособия, молодёжь учится в российских вузах.

Крымский мост. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Budilnikov Yuriy

Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Наибольшее количество мероприятий, посвящённых Дню воссоединения Крыма с Россией, пройдёт, конечно же, в Крыму и Севастополе. Однако отмечается этот праздник практически по всей России — как поётся в песне, от Москвы до самых до окраин. Причём проходят праздничные мероприятия с 14 марта. Уже состоялись тысячи различных патриотических акций, выставок, лекториев, концертов во многих городах России.

В Москве, на Тверской площади, с 15-го по 19 марта проводится фестиваль «Крымская весна», в программе которого — выступления крымских творческих коллективов, гастрономические фестивали и мастер-классы по ремёслам региона. В Музее Победы на Поклонной горе 18 марта состоится интеллектуальная игра «КВИЗстория», которая пройдёт под девизом «Крымские горизонты: Артеку — 100, воссоединению — 11!».

В этот же день на ВДНХ пройдёт шествие, символизирующее единство и нерушимость исторической связи между Крымом и Россией. Кульминацией мероприятия станет красочная акция с использованием разноцветных зонтиков и флагов. Тысячи участников, синхронно двигаясь под ритмичную музыку, создадут захватывающее зрелище, символизирующее праздник, радость и единство народа.

На Арбате (Арбат, 23 и Арбат, 28) состоится церемония открытия двух новых фотовыставок, подготовленных Правительством Москвы совместно с Правительством Севастополя и Советом министров Республики Крым. Экспозиции приурочены к Году защитника Отечества и 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Будут представлены фотографии, напоминающие о событиях весны 2014 года, которые зажгли миллионы сердец русского народа и исполнили мечту нескольких поколений севастопольцев и крымчан о возвращении в родную семью братских народов России. Особое внимание на выставках будет уделено поддержке и реабилитации бойцов специальной военной операции.

Участники на митинге-концерте «Крымская весна». Фото © ТАСС / POOL / Евгений Биятов

Обширнейшая программа мероприятий запланирована в Санкт-Петербурге. 18 марта вся коммунальная техника второй столицы выйдет на маршруты с изображением карты Крыма на лобовых стёклах.

На Малой Конюшенной улице в честь Дня воссоединения Крыма с Россией молодые патриоты совместно с участниками специальной военной операции развернут большой триколор. Позднее пройдёт праздничный концерт с участием молодых творческих коллективов Петербурга.

Мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией, проведут многие районные библиотеки. Они подготовили литературно-музыкальные программы, выставки, интерактивные экскурсии и лекции.

В Доме национальностей пройдёт торжественный вечер, посвящённый воссоединению Крыма с Россией. Гостей ждёт показ фрагментов документальных фильмов, посвящённых Крыму, лекция о роли Крымского полуострова в истории Российского государства и праздничный концерт. В выставочном зале Дома национальностей будут представлены картины Ильдуса Вахитова, рассказывающие об истории, культуре и красоте полуострова Крым. Праздничные мероприятия пройдут также во всех районах города.

Не остались в стороне от празднования этой даты и другие города страны. Практически повсеместно она отмечается как важнейшая в истории России.

Авторы Владимир Дюжий