Если бы Россия не вернула Крым в 2014 году, он стал бы форпостом НАТО, уверен эксперт Российского военно-исторического общества, член Ассоциации историков Союзного государства Александр Макушин. По его словам, на полуострове могла бы появиться вражеская военная база, откуда обстреливали бы территорию РФ.

Кроме того, без присоединения Крыма Россия могла бы лишиться доступа к акватории Чёрного моря. А в самом пессимистичном варианте развития истории, в районе Новороссийска, Таганрога и Ростова-на-Дону вспыхнули бы боевые действия. Хотя в зоне поражения западных ракет оказалась бы и Москва, отметил историк. А ещё нам удалось спасти русских от геноцида.

«Сейчас, глядя на развитие событий, можно сказать, что, если бы мы не дали жёсткий ответ в 2014 году и не оказали помощь крымскому народу, русское население Крыма и Донбасса подверглось бы полному геноциду — это уже очевидно», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

Об исторической значимости возвращения Крыма высказался также доцент МГУ имени Ломоносова Артём Косоруков. Он подчеркнул в беседе с РИАМО, что события 2014 года важно называть не присоединением, а воссоединением, потому что именно в «этой формулировке заключена вся правда».

«18 марта 2014 года состоялось восстановление исторической справедливости и суверенитета. Это день, когда Россия воссоединилась не просто с территорией, а с частью своей многовековой идентичности», — отметил политолог.