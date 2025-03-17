Ещё в 2014 году Россия могла признать независимость девяти регионов Украины во время проведения референдума в Крыму. Об этом рассказал постпред республики при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов во время видеомоста Москва – Симферополь «Крым и Россия — вместе навсегда!», приуроченный к 11-й годовщине присоединения полуострова.

«Наверное, уже на втором десятилетии надо об этом говорить. А что с Николаевым, а что с Одессой, а что с Донбассом, а что было в Харькове, а что было в Днепропетровске, где там, не знаю, флаг длиной в несколько сотен метров носили … по улицам. Они же все объявили о своей независимости от создания правительства, руководств и так далее. На эту тему говорили, писали... », — сказал Мурадов на пресс-конференции.

На тот момент девять республик в составе Украины хотели быть независимыми, и, по мнению Мурадова, России надо было все их признать. Но Крым «был локомотивом всего процесса» и запустил голосование по вопросу присоединения с Россией, заметил он.