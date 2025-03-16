Владимиру Зеленскому следует прекратить спекуляции по вопросу территориальных уступок со стороны России, так как этот вопрос получил окончательное решение в ходе референдумов 2014 и 2022 годов. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец.

«Зеленский и дальше продолжает спекулировать на вопросе территорий, забывая в кокаиновом угаре, что этот вопрос давно уже окончательно решён. Решён в строгом соблюдении основ международного права. Сначала в 2014 году, когда Крым провёл референдум и воссоединился с Россией, а затем этот путь повторили ещё четыре исторически российских региона», — приводит его слова РИА «Новости».

Собеседник агентства выразил мнение, что часть украинских регионов, которые контролирует Киев, тоже предпочли бы войти в состав РФ. Также он назвал самоопределение наций на примере Крыма важным прецедентом для всего мира и добавил, что по этому пути уже движется Гренландия и другие территории. А Зеленского Чергинец считает «сбитым лётчиком», чья роль уже была сыграна.