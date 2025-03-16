В Крыму посоветовали Зеленскому не спекулировать на вопросе территориальных уступок РФ
Зампред ОП Крыма Чергинец призвал Зеленского не спекулировать территориями
Владимиру Зеленскому следует прекратить спекуляции по вопросу территориальных уступок со стороны России, так как этот вопрос получил окончательное решение в ходе референдумов 2014 и 2022 годов. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец.
«Зеленский и дальше продолжает спекулировать на вопросе территорий, забывая в кокаиновом угаре, что этот вопрос давно уже окончательно решён. Решён в строгом соблюдении основ международного права. Сначала в 2014 году, когда Крым провёл референдум и воссоединился с Россией, а затем этот путь повторили ещё четыре исторически российских региона», — приводит его слова РИА «Новости».
Собеседник агентства выразил мнение, что часть украинских регионов, которые контролирует Киев, тоже предпочли бы войти в состав РФ. Также он назвал самоопределение наций на примере Крыма важным прецедентом для всего мира и добавил, что по этому пути уже движется Гренландия и другие территории. А Зеленского Чергинец считает «сбитым лётчиком», чья роль уже была сыграна.
Недавно вопрос о новых регионах России прокомментировал советник президента Штатов по нацбезопаности Майк Уолтц. Он допустил, что Белый дом может признать суверенитет РФ над территориями Донбасса и другими, в частности Крымом.
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