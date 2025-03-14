В США не исключили закрепление за РФ Донбасса и Крыма в соглашении по Украине

Администрация США не исключает закрепление суверенитета России над новыми территориями в мирном соглашении по урегулированию украинского конфликта. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в беседе с Fox News.

«Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведём переговоры с российскими и украинскими коллегами, а президент Трамп как главный переговорщик намерен положить конец этой войне», — указано в статье.

Уолтц добавил, что Украина вряд ли станет членом НАТО, а суверенитет России над Донбассом и другими воссоединёнными территориями, включая Крым, может быть закреплён в возможном будущем мирном соглашении. Cоветник американского лидера не исключил соответствующего развития событий. По его словам, все варианты мирного решения пока ещё находятся на стадии обсуждения. Уолтц дополнил, что США активно работают над тем, чтобы сблизить позиции РФ и Украины.