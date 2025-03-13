Песков: Вошедшие в состав России территории по конституции являются её регионами

Территории, которые вошли в состав России, являются регионами страны по конституции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это регионы Российской Федерации. Они записаны в Конституции Российской Федерации», — сказал Песков журналистам, отметив, что это данность.