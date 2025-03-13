Песков: Вошедшие в состав России территории по конституции являются её регионами
Территории, которые вошли в состав России, являются регионами страны по конституции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это регионы Российской Федерации. Они записаны в Конституции Российской Федерации», — сказал Песков журналистам, отметив, что это данность.
Представитель Кремля таким образом ответил на вопрос, будет ли Россия на возможных переговорах по Украине добиваться международного признания воссоединения с Крымом, Донбассом и Новороссией.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет признавать утрату своих территорий. При этом, по данным СМИ, международное признание воссоединения Крыма, Донбасса и Новороссии с РФ является одним из условий России для прекращения огня, которое предложили США.
ТАСС / Сергей Мальгавко