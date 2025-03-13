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Регион
13 марта, 09:21

Песков: Вошедшие в состав России территории по конституции являются её регионами

Территории, которые вошли в состав России, являются регионами страны по конституции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это регионы Российской Федерации. Они записаны в Конституции Российской Федерации», — сказал Песков журналистам, отметив, что это данность.

Представитель Кремля таким образом ответил на вопрос, будет ли Россия на возможных переговорах по Украине добиваться международного признания воссоединения с Крымом, Донбассом и Новороссией.

Песков призвал не «сотрясать небеса» до начала переговоров по Украине
Песков призвал не «сотрясать небеса» до начала переговоров по Украине

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет признавать утрату своих территорий. При этом, по данным СМИ, международное признание воссоединения Крыма, Донбасса и Новороссии с РФ является одним из условий России для прекращения огня, которое предложили США.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александр Юнашев
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