Песков призвал не «сотрясать небеса» до начала переговоров по Украине
Песков: До начала переговоров по Украине не стоит «сотрясать небеса»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что до начала переговоров по Украине было бы неуместно активно обсуждать позиции сторон. На брифинге для журналистов он отметил, что в текущей ситуации, когда переговорный процесс ещё не стартовал, следует воздержаться от громких заявлений и публичных дискуссий на эту тему. Песков выразил мнение, что подобные действия могут создать ненужное напряжение и недопонимание.
«Что касается возможных позиций, то до того, как эти переговоры начались, а они ещё не начались, давайте не забывать об этом, наверное, было бы неверным сотрясать небеса и говорить об этом публично», — призвал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские эмиссары отправились в Москву для переговоров о перемирии на Украине. Он подчеркнул, что получает «обнадёживающие знаки» относительно конфликта. Политик также выразил надежду, что РФ будет готова к компромиссу в вопросе перемирия и окончательного разрешения кризиса.
Life.ru