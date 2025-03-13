Песков призвал не «сотрясать небеса» до начала переговоров по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что до начала переговоров по Украине было бы неуместно активно обсуждать позиции сторон. На брифинге для журналистов он отметил, что в текущей ситуации, когда переговорный процесс ещё не стартовал, следует воздержаться от громких заявлений и публичных дискуссий на эту тему. Песков выразил мнение, что подобные действия могут создать ненужное напряжение и недопонимание.

«Что касается возможных позиций, то до того, как эти переговоры начались, а они ещё не начались, давайте не забывать об этом, наверное, было бы неверным сотрясать небеса и говорить об этом публично», — призвал он.