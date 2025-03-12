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Регион
12 марта, 19:01

Трамп: На переговорах по Украине обсуждаются и территории, а не только перемирие

В ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса обсуждаются не только прекращение огня, но и вопросы о территориях. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с главой ирландского правительства Михолом Мартином.

«Мы также обсуждали территории и другие связанные с ними вопросы. <...> Я думаю, для России [прекращение огня] имеет смысл. Также для России много минусов», — сказал он, не уточнив, что имеет в виду под «другими вопросами».

Трамп заявил, что не хочет вводить новые санкции против РФ ради мира
Трамп заявил, что не хочет вводить новые санкции против РФ ради мира

Ранее президент Штатов сообщил, что его представители отправились в Москву для обсуждения прекращения огня с российским руководством. Также хозяин Белого дома сказал, что получает «позитивные сигналы» по вопросу мирного урегулирования кризиса на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Юрий Лысенко
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