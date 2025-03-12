Трамп: На переговорах по Украине обсуждаются и территории, а не только перемирие

В ходе переговоров по урегулированию украинского кризиса обсуждаются не только прекращение огня, но и вопросы о территориях. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с главой ирландского правительства Михолом Мартином.

«Мы также обсуждали территории и другие связанные с ними вопросы. <...> Я думаю, для России [прекращение огня] имеет смысл. Также для России много минусов», — сказал он, не уточнив, что имеет в виду под «другими вопросами».