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Регион
12 марта, 13:01

Глава Госдепа настойчиво рекомендует России согласиться на прекращение огня на Украине

Госсекретарь США Рубио призвал Россию принять предложение о 30-дневном перемирии

США надеются на положительный ответ от России по предложению о прекращении боевых действий, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Sky News. Он подчеркнул, что Вашингтон призывает Москву прекратить все военные действия, добавив: «Если Россия откажется, это многое скажет о ее намерениях».

Рубио также отметил, что у текущего конфликта нет военного решения и подчеркнул необходимость для Украины иметь «достаточный сдерживающий фактор для защиты от будущих атак». При этом он уточнил, что США не рассматривают сделку по полезным ископаемым между Украиной и Соединенными Штатами как гарантию безопасности.

Госсекретарь также сообщил, что США обсуждали территориальные уступки на переговорах с украинской делегацией. Он отметил, что сегодня планируется связаться с Россией, однако реакция Москвы на предложение о прекращении огня пока остается неясной. Рубио добавил, что вопросы санкций Европейского Союза против России будут обсуждаться в контексте соглашения о перемирии.

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Напомним, накануне в Джидде (Саудовская Аравия) встретились делегации США и Украины. По итогам переговоров, которые длились девять часов, было опубликовано совместное заявление. В нём Киев согласился на 30-дневное прекращении огня. Президент США Дональд Трамп высказал надежду, что Россия также примет решение о прекращении боевых действий на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM/ Crush Rush

Марина Фещенко
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