Глава Госдепа настойчиво рекомендует России согласиться на прекращение огня на Украине

США надеются на положительный ответ от России по предложению о прекращении боевых действий, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Sky News. Он подчеркнул, что Вашингтон призывает Москву прекратить все военные действия, добавив: «Если Россия откажется, это многое скажет о ее намерениях».

Рубио также отметил, что у текущего конфликта нет военного решения и подчеркнул необходимость для Украины иметь «достаточный сдерживающий фактор для защиты от будущих атак». При этом он уточнил, что США не рассматривают сделку по полезным ископаемым между Украиной и Соединенными Штатами как гарантию безопасности.

Госсекретарь также сообщил, что США обсуждали территориальные уступки на переговорах с украинской делегацией. Он отметил, что сегодня планируется связаться с Россией, однако реакция Москвы на предложение о прекращении огня пока остается неясной. Рубио добавил, что вопросы санкций Европейского Союза против России будут обсуждаться в контексте соглашения о перемирии.