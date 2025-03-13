Россия за 11 лет сделала в Крыму больше, чем Украина за все годы, пока полуостров находился под её управлением, рассказал в начале дискуссии доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин. Благодаря России в Крыму появилась новая инфраструктура: дороги, Крымский мост, связавший полуостров с материком и вдохнувший новую жизнь в бизнес-проекты. Туристический сектор в Симферополе пополнился прекрасным международным аэропортом имени Айвазовского. Восстановлен знаменитый «Артек», символ счастливого детства тысяч советских, а теперь российских детей. Яркий пример украинского руководства в Крыму – «школа четырех президентов» в Симферополе. Её обещали, но не смогли построить четыре украинских президента – Кравчук, Кучма, Ющенко и Янукович. В итоге, школа была построена после воссоединения Крыма с Россией, при Президенте Владимире Путине.

За прошедшие 11 лет Крым и Севастополь преобразились, в первую очередь благодаря личной поддержке Президента и федерального центра, отметил в своем выступлении губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.

Беспрецедентная поддержка Президента, беспрецедентное финансирование, государственные программы позволили построить [в Севастополе] сотни объектов социальной инфраструктуры: школы, больницы, детские сады, провести капитальный ремонт, обустройство территорий. <…> Мы серьезно поработали вместе с нашими военными над системой безопасности. И сегодня чувствуем себя уверенно и готовы встречать гостей в Городе-Герое губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.

Развивается туристический комплекс: более 1,7 миллиона человек посетили «Новый Херсонес». Численность населения города постоянно растет: например, с 2014 года в Севастополе этот показатель вырос на 43%. Промышленное производство увеличилось в 2,5 раза. По приведенным губернатором данным, в период с 2015 по 2024 год объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Севастополя вырос в восемь раз. Каждый год прирост доходов составляет порядка 20% и эти темпы роста сохраняются.

«В этом году мы завершили еще один важнейший этап: мы сделали новую строительную конституцию города, приняли генеральный план развития до 2046 года. Сейчас завершается работа над новой стратегией развития. Впереди у Севастополя большие задачи и при той поддержке, которая все эти годы оказывалась федеральным центром, лично президентом, мы верим, что они достижимы», — уверен Михаил Развожаев.

Россияне видят и ценят те преобразования, которые произошли в Крыму и Севастополе. По данным ВЦИОМ, 86% жителей страны положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией. Об этом в ходе дискуссии рассказал руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Мы можем точно говорить о высоком уровне эмоционального и рационального отношения к факту вхождения Крыма в состав Российской Федерации. 85% респондентов заявляют о том, что в 2014 году российское руководство приняло правильное решение о воссоединении с Крымом. 86% жителей страны заявляют о том, что они оценивают воссоединение Крыма с Россией положительно», — проинформировал он.















При этом 63% респондентовсвязывают присоединение Крыма с положительными геополитическими последствиями для России. Это усиление страны, расширение территории и сохранение военно-морской базы. Более того, 84% опрошенных согласны с утверждением: воссоединившись с Крымом, Россия доказала, что может отстаивать свои национальные интересы.

«Какие для России и для Крыма положительные или отрицательные последствия мы фиксируем сегодня? Если говорить про Россию, то 73% заявляют о том, что это решение имело больше пользы для страны в целом. В отношении Крыма этот показатель примерно такой же: 74% опрошенных заявили о том, что положение дел в Крыму стало лучше, когда территория вошла в состав Российской Федерации», – заключил Михаил Мамонов.

Крым – колыбель русского православия, а сам полуостров имеет сакральное значение для нашей культуры и религии, рассказал политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков. Он напомнил: в своей знаменитой Крымской речи Президент подчеркнул, что здесь, в Крыму, – древний Херсонес, где принял крещение князь Владимир. Сакральное для России значение Херсонеса стало основой для принятия Президентом исторического решения о строительстве православного комплекса «Новый Херсонес». Появление «Нового Херсонеса» можно назвать зримым итогом нашего осмысления событий «Русской весны» в религиозно-философской, культурно-исторической и цивилизационной ретроспективе.

«Сегодня мы можем с гордостью говорить о том, что проект создания музейно-храмового комплекса Новый Херсонес, он не только успешно реализован и развивается, но и радикально изменил систему духовно-исторических сакральных координат в общероссийском масштабе. Это действительно новая общенациональная святыня, новое место паломничества», – считает Александр Рудаков.

Историк подчеркнул: миссия России, наши духовно-нравственные ценности вызывают ненависть, ярость и озлобление у противника. Об этом, в том числе, говорит пресеченная попытка покушения на митрополита Крымской епархии Тихона.

Со своей стороны, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо отметил, что все эти 11 лет на полуострове реализовываются новые принципы межнациональной и межконфессиональной политики. Впервые после развала Советского Союза крымчан перестали делить по национальному признаку. Деятельность экстремистских бандитских структур стала преступной и незаконной. Правоохранительная система перестала закрывать глаза на активность деструктивных организаций.

«Сегодня можно констатировать, что за эти 11 лет в регионе сформировалась новая социокультурная среда, которая повысила активность патриотического сектора гражданского общества. Общественные настроения стали более здоровыми, а не разбалансированными, как раньше», – заявил Мезюхо.

С решения о воссоединении Крыма и России началось цивилизационное самоопределение России как самобытного государства-цивилизации, продолжил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. Период распада СССР, отделения от нашего исторического пространства тех или иных территорий, завершился в 2014 году и сменился периодом собирания земель большой исторической России. Во внешнеполитическом контуре Россия возвращает себе роль великой державы и цивилизационного центра.