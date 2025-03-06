В Крыму утвердили логотип празднования 11-й годовщины воссоединения с Россией

Торжественную дату вся страна будет отмечать 18 марта. 11 лет назад, 17 марта 2014 года, Верховный совет республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым, суверенным государством и об особом статусе города Севастополя, а на следующий день президент Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым, согласно которому полуостров вошёл в состав нашей страны. За это на референдуме почти единогласно проголосовали жители региона. В прошлом году Россия с размахом отметила 10-летие Крымской весны.