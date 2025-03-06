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Регион
6 марта, 11:57

В Крыму утвердили логотип празднования 11-й годовщины воссоединения с Россией

Концерт в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией в прошлом году. Фото © Life.ru

Концерт в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией в прошлом году. Фото © Life.ru

В Крыму утвердили логотип празднования 11-й годовщины воссоединения с Россией. Его показали в официальном канале Правительства Республики.

Логотип празднования 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Фото © Telegram/Республика Крым |Z| Официально

Логотип празднования 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Фото © Telegram/Республика Крым |Z| Официально

Путин: Крымчане никогда не разделяли себя и Россию
Путин: Крымчане никогда не разделяли себя и Россию

Торжественную дату вся страна будет отмечать 18 марта. 11 лет назад, 17 марта 2014 года, Верховный совет республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым, суверенным государством и об особом статусе города Севастополя, а на следующий день президент Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым, согласно которому полуостров вошёл в состав нашей страны. За это на референдуме почти единогласно проголосовали жители региона. В прошлом году Россия с размахом отметила 10-летие Крымской весны.

Александра Вишнякова
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