В Крыму утвердили логотип празднования 11-й годовщины воссоединения с Россией
Концерт в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией в прошлом году. Фото © Life.ru
В Крыму утвердили логотип празднования 11-й годовщины воссоединения с Россией. Его показали в официальном канале Правительства Республики.
Логотип празднования 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Фото © Telegram/Республика Крым |Z| Официально
Торжественную дату вся страна будет отмечать 18 марта. 11 лет назад, 17 марта 2014 года, Верховный совет республики принял постановление о провозглашении Крыма независимым, суверенным государством и об особом статусе города Севастополя, а на следующий день президент Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым, согласно которому полуостров вошёл в состав нашей страны. За это на референдуме почти единогласно проголосовали жители региона. В прошлом году Россия с размахом отметила 10-летие Крымской весны.