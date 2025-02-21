Путин поручил продлить срок программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года

Путин поручил выделять не менее 110 миллиардов рублей в год на реализацию этой программы, а также рассмотреть возможность увеличения финансирования в процессе её выполнения. Президент также дал указание рассмотреть следующие действия:

Правительство должно представить предложения по увеличению финансирования программы льготного кредитования для участников свободной экономической зоны на территории Крыма и Севастополя. В дополнение к этому, необходимо разработать набор мер, направленных на поддержку жилищного строительства, включая индивидуальное строительство, а также подготовить предложения по созданию программы восстановления берегоукрепительных конструкций.

Напомним, программа федерального уровня по развитию регионов была одобрена правительством в августе 2014 года и с тех пор подвергалась изменениям и продлениям. С января 2022 года на полуострове реализуется государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», которая была утверждена в 2019 году. В рамках этой программы до 2025 года на развитие региона предусмотрено более 520 миллиардов рублей. Ранее Путин отметил успехи Крыма и Севастополя по многим направлениям после исторического воссоединения с Россией. Он оценил качества жизни на полуострове, развитие социальной сферы и базовую отрасль экономики.