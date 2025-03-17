Власти Украины постепенно переходят от стадии «гнева» к «торгу». Раньше они отрицали и отказывались обсуждать, что Крым и Донбасс останутся в составе России. Однако сегодня Киев готовится принять неизбежное. Об этом заявил политолог Сергей Брекотин.

Тем не менее, по его словам, переход «от гнева к торгу» занял у Украины три года, поэтому до стадии «принятия» ещё далеко. Эксперт уверен, что в ближайшей перспективе ждать договорённостей с властями Незалежной не стоит.