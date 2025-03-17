«От гнева к торгу»: Политолог объяснил, на какой стадии сейчас находится Украина
Политолог Брекотин: Украина переходит от стадии гнева к торгу
Власти Украины постепенно переходят от стадии «гнева» к «торгу». Раньше они отрицали и отказывались обсуждать, что Крым и Донбасс останутся в составе России. Однако сегодня Киев готовится принять неизбежное. Об этом заявил политолог Сергей Брекотин.
Тем не менее, по его словам, переход «от гнева к торгу» занял у Украины три года, поэтому до стадии «принятия» ещё далеко. Эксперт уверен, что в ближайшей перспективе ждать договорённостей с властями Незалежной не стоит.
«Там до стадии «принятия» ещё далеко, ведь они три года переходили от «гнева» к «торгу». Это процесс на годы, вряд ли можно ожидать быстрого результата», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об очень хорошем шансе положить конец конфликту на Украине. До этого американский лидер подчеркнул, что Белый дом получил позитивную реакцию от Москвы и Киева на предложение о перемирии.
president.gov.ua