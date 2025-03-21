Орбан заявил, что европейские лидеры осознают поражение Украины
Орбан: В глазах лидеров ЕС читается понимание поражения Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился своими наблюдениями о саммите ЕС, отметив, что в глазах европейских лидеров он увидел подтверждение того, что Украина потерпела поражение в конфликте.
Он подчеркнул, что уже заметил во взглядах своих коллег осознание того, что вовлечение ЕС в эту ситуацию было не самым мудрым решением, добавив, что венгры оказались правы в своих оценках.
Орбан также прокомментировал процесс приёма Украины в ЕС, указав, что хотя ситуация ещё далека от идеальной, она постепенно улучшается. Он предсказал, что со временем все страны сообщества признают, что вступление Киева в ЕС может привести к серьезным экономическим последствиям для Европы.
Премьер-министр напомнил, что Венгрия проводит опрос среди населения по поводу возможного приёма Украины, тогда как в других странах подобные инициативы отсутствуют. Он выразил уверенность, что с ростом осознания экономической значимости и последствий вопроса о вступлении Украины, народы Европы начнут требовать, чтобы их мнения были услышаны.
Также Орбан раскритиковал поведение Владимира Зеленского на прошедшем саммите Евросоюза. По мнению главы кабмина, бывший артист запамятовал, что Украина не является членом ЕС, а поэтому он не должен дерзить остальным представителям блока.
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