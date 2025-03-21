Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился своими наблюдениями о саммите ЕС, отметив, что в глазах европейских лидеров он увидел подтверждение того, что Украина потерпела поражение в конфликте.

Он подчеркнул, что уже заметил во взглядах своих коллег осознание того, что вовлечение ЕС в эту ситуацию было не самым мудрым решением, добавив, что венгры оказались правы в своих оценках.

Орбан также прокомментировал процесс приёма Украины в ЕС, указав, что хотя ситуация ещё далека от идеальной, она постепенно улучшается. Он предсказал, что со временем все страны сообщества признают, что вступление Киева в ЕС может привести к серьезным экономическим последствиям для Европы.

Премьер-министр напомнил, что Венгрия проводит опрос среди населения по поводу возможного приёма Украины, тогда как в других странах подобные инициативы отсутствуют. Он выразил уверенность, что с ростом осознания экономической значимости и последствий вопроса о вступлении Украины, народы Европы начнут требовать, чтобы их мнения были услышаны.