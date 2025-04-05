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5 апреля, 14:05

Одессит с ружьём отправился на выручку сыну, которого задержали сотрудники ТЦК

Мужчина с ружьём (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

Мужчина с ружьём (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

Житель Одессы взял ружьё и отправился спасать своего сына, которого схватили сотрудники ТЦК. О ситуации сообщили местные паблики.

«Одессит с оружием пришёл в ТЦК освобождать сына после задержания. Мужчину с ружьём задержали правоохранители утром 5 апреля на улице Заньковецкой», — говорится в паблике.

Сообщается, что на задержанного составили два административных протокола. Один из них за нарушение правил ношения оружия, а второй — за мелкое хулиганство.

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Ранее Life.ru рассказывал о другой украинской семье, столкнувшейся с ТЦК. Правда, обстоятельства там были не совсем обычные: жительница Киева настолько обиделась на мужа в ходе ссоры, что позвонила в военкомат и сдала всю информацию о супруге, аргументируя это тем, что хочет, чтобы он «выполнил свой долг».

Юрий Лысенко
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