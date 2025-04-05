Одессит с ружьём отправился на выручку сыну, которого задержали сотрудники ТЦК

Житель Одессы взял ружьё и отправился спасать своего сына, которого схватили сотрудники ТЦК. О ситуации сообщили местные паблики.

«Одессит с оружием пришёл в ТЦК освобождать сына после задержания. Мужчину с ружьём задержали правоохранители утром 5 апреля на улице Заньковецкой», — говорится в паблике.

Сообщается, что на задержанного составили два административных протокола. Один из них за нарушение правил ношения оружия, а второй — за мелкое хулиганство.