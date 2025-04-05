Настоящая боевая подруга: Украинка поругалась с мужем и сдала его военкомату

Жительница Киева поругалась с мужем, позвонила в ТЦК и сообщила военкомам всю информацию о нём, включая место, где он живёт. Видео разлетелось по украинским соцсетям.

Обиженная украинка сдаёт мужа в ТЦК по телефону. Видео © Соцсети

— Добрый день! <...> Я хотела уведомить об уклонении от мобилизации, это очень важное дело.

— Это муж ваш? И вы хотите в армию его сдать?

— Я хочу чтобы он выполнил свои обязанности.