Настоящая боевая подруга: Украинка поругалась с мужем и сдала его военкомату
Киевлянка поссорилась с мужем и сдала всю информацию о нём в ТЦК
Жительница Киева поругалась с мужем, позвонила в ТЦК и сообщила военкомам всю информацию о нём, включая место, где он живёт. Видео разлетелось по украинским соцсетям.
Обиженная украинка сдаёт мужа в ТЦК по телефону. Видео © Соцсети
— Добрый день! <...> Я хотела уведомить об уклонении от мобилизации, это очень важное дело.
— Это муж ваш? И вы хотите в армию его сдать?
— Я хочу чтобы он выполнил свои обязанности.
Дамочку, снявшую видео, похоже, переполняет праведный гнев и она нисколько не сомневается в правильности своих действий. Зато от её заявки на мгновение растерялся даже ответивший на звонок диспетчер. Стоит отметить, что обстоятельства ссоры неизвестны, однако очень сложно представить, что такого должен был сделать этот мужчина, чтобы на него натравили «могилизаторов».
Ранее Life.ru рассказывал, как украинские военкоматы идут на самые изощрённые ухищрения ради поимки граждан. В частности, стало известно о случае, когда мужчина чуть не попался в лапы ТЦК, познакомившись с девушкой на дейтинг-сайте и договорившись о свидании. На месте рандеву вместо красавицы его ждали военкомы. Парень смог убежать, а вскоре с аккаунта «новой знакомой» написали, что «всё равно его найдут».
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