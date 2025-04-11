Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 06:45

Армия России замуровала три роты ВСУ в Горнальском монастыре, но там есть подземный лаз

Армия России заблокировала ВСУ все выходы из Горнальского мужского монастыря

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Фото © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Фото © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.

Подразделения Армии России буквально замуровали роты ВСУ на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в курском селе Горналь, заблокировав все выходы из него. Об этом рассказали военнослужащие из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север».

«Мы не имеем задачи вести ударно-штурмовые действия по противнику, расположенному внутри исторического здания Горнальского монастыря. Исходя из этого, командованием было принято решение блокировать его со всех сторон», — сказал мотострелок РИА «Новости».

Российский солдат заметил, что им поручено при возможности сохранить монастырь, избегая прямого штурма исторического здания. Ради этого наши военные пытаются взять ВСУ в окружение и предотвратить его бегство.

Формирования ВСУ пытаются отходить из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Известно, что здание оснащено подземным ходом. Населённый пункт Горналь и Сумскую область Украины разделяет река Псёл, через которую ВСУ создали понтонный мост для ротации личного состава, а также снабжения боекомплектом и техникой НАТО. Три роты ВСУ засели в этом монастыре в начале апреля и стали стягивать туда силы через подземный лаз.

Андрей Бражников
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