Подразделения Армии России буквально замуровали роты ВСУ на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в курском селе Горналь, заблокировав все выходы из него. Об этом рассказали военнослужащие из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север».

«Мы не имеем задачи вести ударно-штурмовые действия по противнику, расположенному внутри исторического здания Горнальского монастыря. Исходя из этого, командованием было принято решение блокировать его со всех сторон», — сказал мотострелок РИА «Новости».

Российский солдат заметил, что им поручено при возможности сохранить монастырь, избегая прямого штурма исторического здания. Ради этого наши военные пытаются взять ВСУ в окружение и предотвратить его бегство.