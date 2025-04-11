Формирования ВСУ отходят из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области, опасаясь окружения. Об этом это пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Воздушная разведка ВС РФ засекла маршруты украинских боевиков близ Горнальского монастыря в направлении населённого пункта Горналь. Они понимают, что могут угодить в огневой мешок, поскольку российские подразделения подходят туда с трёх направлений. Если им не удастся быстро убраться оттуда, то боевиков либо перебьют в полном окружении, либо они будут вынуждены сдаться в плен нашей армии.