Гарнизон ВСУ бежит из Горнальского монастыря к своему последнему оплоту под Курском
Солдаты ВСУ бегут из Горнальского монастыря под Курском, опасаясь окружения
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Фото © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.
Формирования ВСУ отходят из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области, опасаясь окружения. Об этом это пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».
Воздушная разведка ВС РФ засекла маршруты украинских боевиков близ Горнальского монастыря в направлении населённого пункта Горналь. Они понимают, что могут угодить в огневой мешок, поскольку российские подразделения подходят туда с трёх направлений. Если им не удастся быстро убраться оттуда, то боевиков либо перебьют в полном окружении, либо они будут вынуждены сдаться в плен нашей армии.
Под контролем украинской армии осталось всего два населённых пункта в Курской области — село Горналь и хутор Олешня, за который уже идут бои. Ранее военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ рассказали, что штурм идёт довольно тяжело, поскольку территория усыпана минами.