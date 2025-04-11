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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 05:25

Гарнизон ВСУ бежит из Горнальского монастыря к своему последнему оплоту под Курском

Солдаты ВСУ бегут из Горнальского монастыря под Курском, опасаясь окружения

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Фото © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Фото © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.

Формирования ВСУ отходят из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области, опасаясь окружения. Об этом это пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Воздушная разведка ВС РФ засекла маршруты украинских боевиков близ Горнальского монастыря в направлении населённого пункта Горналь. Они понимают, что могут угодить в огневой мешок, поскольку российские подразделения подходят туда с трёх направлений. Если им не удастся быстро убраться оттуда, то боевиков либо перебьют в полном окружении, либо они будут вынуждены сдаться в плен нашей армии.

Три роты ВСУ засели в монастыре под Суджей и стягивают подкрепление через подземный лаз
Три роты ВСУ засели в монастыре под Суджей и стягивают подкрепление через подземный лаз

Под контролем украинской армии осталось всего два населённых пункта в Курской области — село Горналь и хутор Олешня, за который уже идут бои. Ранее военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ рассказали, что штурм идёт довольно тяжело, поскольку территория усыпана минами.

Владимир Озеров
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