ВСУ бросили все силы, чтобы удержать последний крупный населённый пункт в Курской области
РИАН: ВСУ бросили все резервы на Горналь, идут круглосуточные атаки дронами
Украинский военный (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Украинские войска пытаются удержать контроль над селом Горналь в Курской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в российской группировке войск «Север». В частности, ВСУ активно используют беспилотники.
«Идёт активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск», — отметил представитель группировки «Север».
Замечено, что ВСУ применяют гексакоптер «Баба-Яга» круглосуточно, хотя ранее его использовали только ночью. По мнению российских военных, это свидетельствует о том, что противник бросает все силы, чтобы замедлить продвижение 22-го и 30-го полков в окрестностях населённого пункта.
Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ буквально замуровали силы ВСУ на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в курском селе Горналь, заблокировав все выходы из него. Известно, что здание оснащено подземным ходом. Три роты ВСУ засели в этом монастыре в начале апреля и стали стягивать туда силы через подземный лаз.