Украинские войска пытаются удержать контроль над селом Горналь в Курской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в российской группировке войск «Север». В частности, ВСУ активно используют беспилотники.

Замечено, что ВСУ применяют гексакоптер «Баба-Яга» круглосуточно, хотя ранее его использовали только ночью. По мнению российских военных, это свидетельствует о том, что противник бросает все силы, чтобы замедлить продвижение 22-го и 30-го полков в окрестностях населённого пункта.