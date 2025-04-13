Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 03:04

ВСУ бросили все силы, чтобы удержать последний крупный населённый пункт в Курской области

РИАН: ВСУ бросили все резервы на Горналь, идут круглосуточные атаки дронами

Украинский военный (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинский военный (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинские войска пытаются удержать контроль над селом Горналь в Курской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в российской группировке войск «Север». В частности, ВСУ активно используют беспилотники.

«Идёт активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск», — отметил представитель группировки «Север».

Замечено, что ВСУ применяют гексакоптер «Баба-Яга» круглосуточно, хотя ранее его использовали только ночью. По мнению российских военных, это свидетельствует о том, что противник бросает все силы, чтобы замедлить продвижение 22-го и 30-го полков в окрестностях населённого пункта.

ВС РФ начали штурм Горнальского монастыря под Суджей, где засели 300 солдат ВСУ
ВС РФ начали штурм Горнальского монастыря под Суджей, где засели 300 солдат ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ буквально замуровали силы ВСУ на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в курском селе Горналь, заблокировав все выходы из него. Известно, что здание оснащено подземным ходом. Три роты ВСУ засели в этом монастыре в начале апреля и стали стягивать туда силы через подземный лаз.

Антон Голыбин
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