Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 06:28

ВСУ лихорадочно перебрасывают резервы в курскую Олешню после разгрома своего десанта

ВСУ пытаются удержать курскую Олешню, несмотря на колоссальные потери

Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинские подразделения пытаются всеми силами удержать оставшиеся под их контролем кусочки земли в Курской области. Командование ВСУ лихорадочно перебрасывают новые резервы в Олешню, где развернулись ожесточённые бои. Об этом докладывают военкоры с полей.

По сведениям военкора Лисицына, противник несёт огромные потери. Подразделения Российской армии продвинулись вблизи Свято-Николаевского монастыря на приграничной территории, а переброшенная из-под Сум группа десантников ВСУ уже разгромлена.

Гарнизон ВСУ бежит из Горнальского монастыря к своему последнему оплоту под Курском
Гарнизон ВСУ бежит из Горнальского монастыря к своему последнему оплоту под Курском

Как уже писал Life.ru, под контролем украинской армии осталось всего два населённых пункта в Курской области — село Горналь и хутор Олешня, там идут бои. Военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ говорят, что штурм идёт довольно тяжело, поскольку территория усыпана минами.

Андрей Бражников
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