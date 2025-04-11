Украинские подразделения пытаются всеми силами удержать оставшиеся под их контролем кусочки земли в Курской области. Командование ВСУ лихорадочно перебрасывают новые резервы в Олешню, где развернулись ожесточённые бои. Об этом докладывают военкоры с полей.

По сведениям военкора Лисицына, противник несёт огромные потери. Подразделения Российской армии продвинулись вблизи Свято-Николаевского монастыря на приграничной территории, а переброшенная из-под Сум группа десантников ВСУ уже разгромлена.