ВСУ лихорадочно перебрасывают резервы в курскую Олешню после разгрома своего десанта
ВСУ пытаются удержать курскую Олешню, несмотря на колоссальные потери
Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Украинские подразделения пытаются всеми силами удержать оставшиеся под их контролем кусочки земли в Курской области. Командование ВСУ лихорадочно перебрасывают новые резервы в Олешню, где развернулись ожесточённые бои. Об этом докладывают военкоры с полей.
По сведениям военкора Лисицына, противник несёт огромные потери. Подразделения Российской армии продвинулись вблизи Свято-Николаевского монастыря на приграничной территории, а переброшенная из-под Сум группа десантников ВСУ уже разгромлена.
Как уже писал Life.ru, под контролем украинской армии осталось всего два населённых пункта в Курской области — село Горналь и хутор Олешня, там идут бои. Военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ говорят, что штурм идёт довольно тяжело, поскольку территория усыпана минами.