Новости СВО. Освобождена Елизаветовка, удар по боевикам в Сумах, Армия России начала весеннее наступление, 14 апреля ВС России окружают Красноармейск, российские войска «поздравили» сумскую тероборону, Запад констатирует свой критический момент — дайджест в материале Life.ru. 13 апреля, 21:07 Работа расчётов российской артиллерии в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Курская область, 14 апреля

В Курской области Армия России уничтожила ещё 190 вэсэушников. Список потерянной техники противника пополнили один танк, 12 автомобилей, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и многое другое.

Канал «Дневник десантника» рассказал, что в общей сложности за время вторжения в российский плен попали свыше 500 человек. В их числе не только украинские граждане. Например, в руках наших воинов оказался колумбиец Пабло Пуэртес.

— Был случай, когда солдаты ВСУ получали приказ идти штурмовать российские позиции, но сдавались в плен всем отделением, — сообщил автор канала.

🎮 Дроноводы Центра «Рубикон» успешно работают по личному составу и технике ВСУ в приграничных районах Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область, 14 апреля

Вместе с продвижением наших войск в Сумской области продолжается уничтожение личного состава противника в областном центре. Российская ракета прилетела на торжественное мероприятие по случаю семилетия 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. Судя по заявлению украинских политиков, мероприятие получилось огненное.

— Не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, опять россияне располагали информацией о скоплении, — написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в соцсетях.

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что ответственность за гибель людей в ходе удара полностью лежит на Киеве.

— В Сумах сегодня били в первую очередь по сборищу военных, которые в центре уже прифронтового города (он таковым стал в результате авантюры Киева в Курской области) собрались на торжественное мероприятие. За городом же нельзя наградить особо отличившихся в резне в Суджанском районе, — пояснил он. По его словам, боевики территориальной обороны просто прикрылись горожанами, как живым щитом.

Донецкая Народная Республика, 14 апреля

В Донецкой Народной Республике Армией России освобождена Елизаветовка. Можно отметить, что на правый фланг операции по охвату Красноармейска (Покровска) поступили дополнительные резервы. Вероятно, следующей целью наших войск станет Малиновка и Мирное, что перережет дорогу из Красноармейска и Димитрова (Мирнограда) на Константиновку.

Из-под Константиновки сбежали подразделения 109-й бригады ТрО ВСУ, сообщает военный блогер Юрий Подоляка.

— Они без особых боёв сдали здесь огромный опорник, что мгновенно вывело нас на главную линию обороны, которую этой ночью с марша занимали батальоны 93-й механизированной бригады ВСУ, выведенной частично из боёв в районе Торецка, а частично переброшенную из резерва, — рассказал он.

Военкор Евгений Поддубный обратил внимание на интересные и пока непривычные бои в Часовом Яре. Здесь всё чаще сражаются между собой БПЛА. По его словам, ВСУ используют тяжёлые дроны для сброса провизии, боеприпасов и применяют их для минирования. Одним из способов уничтожения беспилотников ВСУ стал воздушный таран с помощью другого беспилотника.

Карта СВО на 14 апреля 2025 года. Освобождена Елизаветовка в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Запад боится наступления Армии России

Киев и его союзники считают, что Россия уже начала наступление. Оно идёт в Сумской и Харьковской областях. Также планируется наступление на Днепропетровск. Даёт о себе знать весна. Дороги подсохли, а это значит, что технике и личному составу удобнее передвигаться.

— Этот год — решающий для украинского конфликта, и сейчас наступил критический момент. Мы с вами в борьбе и будем с вами в мире, — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Западные СМИ утверждают, что никакого перемирия в перспективе не наблюдается, так как Запад продолжает вооружать Украину. Журналисты считают, что делается это для того, чтобы усилить давление на Россию и тем самым вынудить президента России Владимира Путина подписать мирное соглашение, но они признают, что пока такая тактика не работает.

Авторы Даниил Черных