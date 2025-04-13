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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 13:52

Экс-депутат Рады назвал подразделение ВСУ, попавшее под удар в Сумах

Экс-депутат Рады Мосийчук*: Под удар в Сумах попали военные из 117-й бригады ВСУ

Военный ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Военный ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Удар по Сумам пришёлся на момент проведения церемонии награждения военнослужащих 117-й бригады территориальной обороны, посвящённой семилетней годовщине формирования подразделения. Об этом сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*. Он обвинил в случившемся главу Сумской ОВА Владимира Артюху и депутата Рады Михаила Ананченко.

«Артюх, Ананченко пиарили награждение военных в Сумах и собрали туда кроме бойцов также гражданских, в частности детей!» — заявил Мосийчук*.

Мэр Конотопа грозит «раскрыть правду» об ударе по Сумам, если местные власти не «встанут на колени»
Мэр Конотопа грозит «раскрыть правду» об ударе по Сумам, если местные власти не «встанут на колени»

Напомним, что российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумах. Украинские военные в этот момент собрались на награждение. До этого сообщалось о взрывах в городе.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мария Любицкая
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