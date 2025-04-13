Экс-депутат Рады назвал подразделение ВСУ, попавшее под удар в Сумах
Экс-депутат Рады Мосийчук*: Под удар в Сумах попали военные из 117-й бригады ВСУ
Военный ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
Удар по Сумам пришёлся на момент проведения церемонии награждения военнослужащих 117-й бригады территориальной обороны, посвящённой семилетней годовщине формирования подразделения. Об этом сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*. Он обвинил в случившемся главу Сумской ОВА Владимира Артюху и депутата Рады Михаила Ананченко.
«Артюх, Ананченко пиарили награждение военных в Сумах и собрали туда кроме бойцов также гражданских, в частности детей!» — заявил Мосийчук*.
Напомним, что российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумах. Украинские военные в этот момент собрались на награждение. До этого сообщалось о взрывах в городе.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.