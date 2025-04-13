В Раде заявили об ударе по скоплению ВСУ в центре Сум, которых собрали на награждение
Депутат Рады Безуглая: Российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумах
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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая сообщила об ударе по центру Сум. В соцсетях она пояснила, что он был сосредоточен по месту скопления украинских военных.
«Не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, опять россияне располагали информацией о скоплении», — заявила она.
Она призвала главкома ВСУ Александра Сырского и командующего теробороной Игоря Плахута избегать сбора военнослужащих для награждений, особенно в городах. Безуглая также подчеркнула, что за предыдущие подобные инциденты, когда атаки приходились на церемонии награждения, никто из украинского командования не понёс ответственности.
О взрывах в Сумах сообщалось ранее. На тот момент в области действовала воздушная тревога. По предварительной информации, были нанесены два ракетных удара по промышленному объекту региона.