Иностранные наёмники прятались в лесах под Купянском, но попали в руки российским военным
В Харьковской области уничтожены две группы иностранных наёмников
В Харьковской области уничтожены две группы иностранных наёмников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk
Бойцы группировки «Запад» ликвидировали две группы иностранных наёмников ВСУ, скрывавшихся в лесах Купянского района, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Он уточнил, что наёмники входили в состав отдельной горно-штурмовой бригады. По его данным, за сутки противник в зоне действия группировки потерял свыше 250 бойцов.
Ранее Life.ru сообщал, что российские дроны с системой самоуничтожения лишили ВСУ трофеев. БПЛА, взрывающиеся при перехвате, изготовили бойцы «Ахмата».