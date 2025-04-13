Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 06:44

Иностранные наёмники прятались в лесах под Купянском, но попали в руки российским военным

В Харьковской области уничтожены две группы иностранных наёмников

В Харьковской области уничтожены две группы иностранных наёмников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

В Харьковской области уничтожены две группы иностранных наёмников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Бойцы группировки «Запад» ликвидировали две группы иностранных наёмников ВСУ, скрывавшихся в лесах Купянского района, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он уточнил, что наёмники входили в состав отдельной горно-штурмовой бригады. По его данным, за сутки противник в зоне действия группировки потерял свыше 250 бойцов.

Рожин: ВС РФ уничтожили 20-летнего наёмника ВСУ из Литвы Валентелиса
Рожин: ВС РФ уничтожили 20-летнего наёмника ВСУ из Литвы Валентелиса

Ранее Life.ru сообщал, что российские дроны с системой самоуничтожения лишили ВСУ трофеев. БПЛА, взрывающиеся при перехвате, изготовили бойцы «Ахмата».

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar