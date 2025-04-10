Бойцы Вооружённых сил России уничтожили 20-летнего наёмника из Литвы Томаса Валентелиса. Он сражался на стороне украинских формирований в зоне СВО. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

Рожин добавил, что литовец присоединился к украинским боевикам всего несколько месяцев назад. Исход его участия в конфликте оказался трагичным. До того как Валентелис решил участвовать в военных действиях, он жил в Великобритании.

Как утверждает Рожин, родственники наёмника сообщили, что он погиб во время своего первого боевого задания в Купянске Харьковской области.