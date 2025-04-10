Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 04:17

Рожин: ВС РФ уничтожили 20-летнего наёмника ВСУ из Литвы Валентелиса

В зоне СВО ликвидировали наёмника из Литвы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

В зоне СВО ликвидировали наёмника из Литвы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Бойцы Вооружённых сил России уничтожили 20-летнего наёмника из Литвы Томаса Валентелиса. Он сражался на стороне украинских формирований в зоне СВО. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

Рожин добавил, что литовец присоединился к украинским боевикам всего несколько месяцев назад. Исход его участия в конфликте оказался трагичным. До того как Валентелис решил участвовать в военных действиях, он жил в Великобритании.

Наёмники из Британии и Польши помогали ВСУ удерживать курское Гуево
Наёмники из Британии и Польши помогали ВСУ удерживать курское Гуево

Как утверждает Рожин, родственники наёмника сообщили, что он погиб во время своего первого боевого задания в Купянске Харьковской области.

Как сообщал Life.ru, ранее в России заочно осудили грузинского наёмника Гелу Бегларашвили. Его приговорили к 14 годам.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Литва
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar