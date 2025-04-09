Воевавшего за ВСУ грузинского наёмника заочно осудили на 14 лет колонии в РФ
Грузинский наёмник Гела Бегларашвили. Фото © Telegram / Следком
В России был заочно осуждён грузинский наёмник Гела Бегларашвили, который сражался в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ), на 14 лет тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно в отношении гражданина Грузии Бегларашвили Гелы Амирановича. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении Следкома.
По данным следствия, в 2022 году мужчина добровольно присоединился к украинскому военному формированию в качестве наёмника. Он прошёл курс военной подготовки и получил огнестрельное оружие, боеприпасы, форму и специальное снаряжение. За денежное вознаграждение Бегларашвили исполнял приказы своих командиров и участвовал в боевых действиях против силовиков Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих России.
Ранее Life писал, что Басманный суд заочно арестовал грузинскую снайпершу Русудан Иванеишвили за службу в ВСУ. В уголовном деле упоминаются еще три человека, которые помогали ей. Всем участникам процесса может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет. В своих социальных сетях кадровая военнослужащая указывает, что работает в Министерстве обороны Грузии. Она начала свою военную карьеру задолго до начала специальной военной операции. Русудан не пожелала служить своей стране. В 2020 году она уехала на Украину вместе с мужем, где начала обучение на базе ВСУ и приняла позывной Никита.